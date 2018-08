TA: Draagvlak AEX blijft goed

De kwaliteitsindicatoren van de Nederlandse beurs, die aangeven hoe sterk het draagvlak voor een verdere stijging is, blijven prima.

Vandaag bespreek ik moneyflow: de verhouding stijgers/dalers, call put ratio en de VIX index.



Ik begin alvast met de conclusies per indicator voor de Nederlandse beurs:

Conclusie moneyflow: Zeer positief

Conclusie verhouding stijgers/dalers: Neutraal/positief

Conclusie Paniekbarometer: Positief

Conclusie Call/put ratio: Positief

AEX

De Nederlandse beurs wordt vooralsnog prima opgevangen door de voormalige koerstoppen in de zone 570-572,81.

Het positieve technische plaatje van de AEX is nog ongeschonden, de trendlijn onder de recente koersbodems is intact. De RSI is niet boven de 70, dus nog niet in een overbought status.

Wel zie ik de RSI wat afbrokkelen, maar deze geeft nu hetzelfde verloop als in april (groene cirkels). Na een korte onderbreking ging de AEX daarna alsnog omhoog van 550 naar 572 punten.





Moneyflow

De sterk stijgende moneyflow geeft aan dat er bij de Nederlandse beurs momenteel sprake is van een forse instroom van nieuw kapitaal.

Ook het feit dat de moneyflow nu op het hoogste punt sinds jaren staat, geeft een zeer sterk signaal.



De uitleg van de moneyflow indicator staat onderaan dit artikel. Conclusie moneyflow: Zeer positief.





Verhouding stijgers/dalers

De Advance/Decline ratio van de Nederlandse beurs (stijgers/dalers ratio) geeft aan dat het draagvlak van de beurs (ter ondersteuning van de opmars) steeds sterker wordt.

Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal stijgers toeneemt ten opzichte van het aantal dalers. Deze zogenaamde ‘Breadth indicator’ geeft hiermee aan dat het draagvlak van de beurs (ter ondersteuning van de opmars) steeds sterker wordt.

Conclusie stijgers/dalers ratio: Neutraal/positief.



Nederlandse Paniekbarometer

De Nederlandse VIX index blijft zijwaarts bewegen. Het huidige niveau duidt op rust onder Nederlandse beleggers.



Conclusie Nederlandse Paniekbarometer: Positief.



Nederlandse Call/put ratio

De call/put ratio noteert een neutrale waarde, dus niet extreem. De Nederlandse aandelenbeurs is noch overdreven pessimistisch, noch overdreven optimistisch.



Uitleg van de moneyflow indicator

De moneyflow indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Uitleg van de Advance/Decline ratio

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline ratio geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.

Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.

Uitleg van de call/put ratio

De Nederlandse call/put ratio is een zogenaamde "contraire" indicator. Onder extreem negatieve omstandigheden zakt de Call/Put ratio naar een zeer lage waarde onder 1. Dan is er blijkbaar te veel pessimisme.

Vaak wordt een dergelijke (oversold-)conditie gevolgd door een tijdelijk herstel.

De Call/Put ratio wordt verondersteld de over-reacties in de markt te signaleren. Door incidentele factoren kan de Call/Put ratio forse uitschieters laten zien. Derhalve is het verstandig om ook de richting van de 12-daagse Call/Put ratio te beoordelen.

De rode lijn in de grafiek geeft het 12-daags (exponentieel) gemiddelde van de Call/Put ratio aan. De rode lijn filtert de wilde bewegingen uit tot een meer vloeiende lijn. Hierdoor gaat de nuance van de actualiteit enigszins verloren, maar wordt de onderliggende trend wel goed blootgelegd.