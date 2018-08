Er komen steeds meer agressievere hedgefunds in Amsterdam die grof geld willen verdienen door aandelen bewust naar beneden te "tikken". Pogingen vandaag zijn oa DSM na uitstekende cijfers. DSM stond na opening ruim 3% in het rood. Gelukkig kwamen er kopers.



De spike bij Asmi was ook een poging om het aandeel nog meer naar beneden te trekken. Besi hebben ze nu al twee keer te pakken gehad en Wessanen is ook al aan de beurt geweest.



Het is normaal dat bedrijven met minder goede cijfers of minder goede vooruitzichten een procent of 5 tot 10 naar beneden gaan. In het slechtste geval is dat 15%, heel misschien 20%. De laatste maanden zie je echter dat aandelen gewoon in elkaar worden gedrukt.



Dat is niet alleen in Nederland het geval, ook Intel werd na goede cijfers flink in de min gedrukt. Facebook had minder gebruikers in de EU en meer kosten. Maar om zo een aandeel meer dan 25% te drukken is gewoon een actie van een aantal hedgefunds geweest. Dat werd bij Yahoo ook zo aangegeven. Normale beleggers kijken bijvoorbeeld bij een aandeel als Facebook ook naar de toekomst en naar de groeicijfers die nog steeds goed waren, wat valt er te verdienen met Instagram, wat met Whatsapp etc. Ze drukken op een knop in overleg met elkaar en een aandeel ploft.



Het gaat tijd worden dat de AFM in Nederland eens gaat onderzoeken of short gaan niet verboden moet worden. Al die spelletjes kosten Nederlandse beleggers en ook Nederlandse bedrijven heel veel geld. Het is ook gevaarlijk voor de toekomst van Nederlandse bedrijven en de bijbehorende werkgelegenheid.