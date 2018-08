Liveblog: Fugro

Update 09:20 uur: Fugro

Eigenlijk is het hier allemaal we mee gezegd? Trigger voor de koersexplosie nu lijkt me vooral de meevallende omzet. Dat belooft wellicht goeds voor de nabije toekomst. Dat is ook verreweg het belangrijkste. Fugro heeft haar huiswerk gedaan en dat is op orde gelet op de omstandigheden.

Het bedrijf is zo mean & lean als wat, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om werk en opdrachten. Als dat uitblijft, houdt alles natuurlijk op. In ieder geval is er vandaag opluchting dat het woord emissie even achter het behang kan worden geplakt en dat niet alle verloven bij de banken zijn ingetrokken.

"#Fugro is er nog niet, maar het gaat de goede kant op", aldus @NicoInberg Hier zijn sommetjes en conclusies over de Q2's https://t.co/Q9WwQZ7KRo #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 augustus 2018

Ho, ga nou ook niet meteen shortssqueeze gillen, zoals vaak gebruikelijk bij grote koersstijgingen. Vooral die hedge fund jongens hebben vaak ingewikkelde posities - denk bij Fugro aan die twee convertibles - raken niet direct in paniek als een koers even tegen hen in loopt en hebben beter huiswerk gemaakt dan u en ik.

Maar goed, laten we er nu van genieten dat we Fugro sowieso nog hebben en dat we weer kunnen hopen (en bidden) tot in in ieder geval die strategie-update in november. Meestal is dat niet meer dan het aankondigen van extra dividend, buybacks en aangescherpte marges, maar bij Fugro ligt dat nu even anders.

Hm, ik zie de koers nu ook al een paar procent terugkomen van de enthousiaste opening van zelfs even dik +10%. Ook na vandaag wordt het rendement bij Fugro voorlopig nog met bloed, zweet en tranen en nog niet fluitend behaald?