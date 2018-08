Liveblog: Fugro en Air France-KLM

Update 12:15 uur: Air France-KLM verassend en voorspelbaar

Het lijstje begint steeds langer te worden. Vergeet ik niemand?

ABN Amro

Aegon

ING

KPN

NN

Air France-KLM

ASR

PostNL

(Ordina?)

AkzoNobel was (hopelijk) een eenmalige actie. Bij Royal Dutch Shell en Unilever is het misschien eerder andersom. Hoewel? Heel duurzaam Nederland weet het veel en veel beter dan CEO Ben van Beurden en die 100.000 knappe koppen bij De Koninklijke. Ja, Het Damrak kent kent veel politieke aandelen.

Onze financials kunnen geen boeh of bah doen of zeggen, of Den Haag vindt er wel iets van en anders dicteert DNB wel

Bij voormalige PTT-bedrijven KPN en PostNL kijkt de overheid ook nadrukkelijk over de schouder mee, grijpt soms zelfs in en bepaalt de postzegelprijs

Bij AkzoNobel speelde de minister een actieve rol om te voorkomen dat PPG de onderneming kocht

Shell en Unilever dicteren zelf Den Haag de wet? Wellicht overdreven, maar ze kennen er zeker de weg en juiste personen

Ordina was ooit hofleverancier van de overheid, maar sinds De Affaire wringt daar nog altijd de schoen. Twijfelgevalletje, daarom tussen haakjes

En zo komen we bij Air France-KLM uit. Wie bemoeit zich er niet mee en dan vooral met KLM? Daar gaan we:

KLM groeit, maar winst weg door stakingen bij partner Air France a href="https://t.co/378DRTI09E">https://t.co/378DRTI09E — NOS (@NOS) 1 augustus 2018

Eigenlijk zijn de Q2's vandaag het oudje liedje: prima KLM dankzij de conjunctuur dit keer en een minder Air France, ook gefilterd voor die kostbare stakingen à €260 miljoen in Q2. Deze mooie cijfers zijn, als u het zo wilt bekijken, misschien vorig jaar al ingeprijsd. En dit jaar kijkt het aandeel tegen bijna -40% aan.

Na de hoogconjunctuur komen er mindere tijden, misschien wel een recessie en misschien dat de beurs dit al inprijst. Niet onbegrijpelijk wellicht en dat zet Martin in welgeteld twee zinnen uiteen.

Bedacht moet echter worden dat de luchtvaart sterk-cyclisch is, naast kapitaal-intensief, en dat AF-KLM nog altijd een flinke schuld met zich meetorst. Een NetDebt/Ebitda ratio van 1,4 oogt laag, maar de Ebitda kan in rap tempo verslechteren.

Verder vertelt deze grafiek met de verwachtingen van de analisten het verhaal. Ik neem sinds 30 september 2003, toen officieel de fusie tussen de twee bedrijven een feit was. Air France-KLM laat al tien jaar de omzet niet structureel groeien en ziet wel wat voor winst er uit rolt. Of een verlies.

Over waardering en dividend hoeven we het verder ook niet te hebben. Ik besluit daarom ook na de goede cijfers van vandaag met mijn gebruikelijke conclusie: Air France-KLM is een heerlijk aandeel om in te handelen, maar als belegger hebt u er niks te zoeken, omdat het bedrijf geen waarde schept.

Oranje; koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet

Paars: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Rood: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Update 09:20 uur: Opgelucht, maar nog geen opluchting Fugro

Eigenlijk is het hier allemaal we mee gezegd? Trigger voor de koersexplosie nu lijkt me vooral de meevallende omzet. Dat belooft wellicht goeds voor de nabije toekomst. Dat is ook verreweg het belangrijkste. Fugro heeft haar huiswerk gedaan en dat is op orde gelet op de omstandigheden.

Het bedrijf is zo mean & lean als wat, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om werk en opdrachten. Als dat uitblijft, houdt alles natuurlijk op. In ieder geval is er vandaag opluchting dat het woord emissie even achter het behang kan worden geplakt en dat niet alle verloven bij de banken zijn ingetrokken.

"#Fugro is er nog niet, maar het gaat de goede kant op", aldus @NicoInberg Hier zijn sommetjes en conclusies over de Q2's https://t.co/Q9WwQZ7KRo #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 augustus 2018

Ho, ga nou ook niet meteen shortssqueeze gillen, zoals vaak gebruikelijk bij grote koersstijgingen. Vooral die hedge fund jongens hebben vaak ingewikkelde posities - denk bij Fugro aan die twee convertibles - raken niet direct in paniek als een koers even tegen hen in loopt en hebben beter huiswerk gemaakt dan u en ik.

Maar goed, laten we er nu van genieten dat we Fugro sowieso nog hebben en dat we weer kunnen hopen (en bidden) tot in in ieder geval die strategie-update in november. Meestal is dat niet meer dan het aankondigen van extra dividend, buybacks en aangescherpte marges, maar bij Fugro ligt dat nu even anders.

Hm, ik zie de koers nu ook al een paar procent terugkomen van de enthousiaste opening van zelfs even dik +10%. Ook na vandaag wordt het rendement bij Fugro voorlopig nog met bloed, zweet en tranen en nog niet fluitend behaald?