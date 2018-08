Liveblog: Fed, Binck en Altice

Update 20:00 uur: Fed niet

De Fed laat zoals verwacht de rente onveranderd op 1,75-2%. Kijk de headlines, alleen maar groene vinkjes (en dan mag u zich afvagen waarom de rente dan niet op 4% ofzo staat). Even kijken of het persbericht nog nieuwtjes kent en hoe de koersen reageren. De dollar daalt een fractie en de rente zakt één basispunt.

Wel zo prettig dat de tijden van de wildwest taferelen op de beurs rond rentebesluiten van Ben Bernanke (twee voorzitters geleden) voorbij zijn. Toen ik op de beurs kwam werken bijna twintig jaar geleden waren het hamerstukken met een kort verslagje op pagina 16 in de krant. Laat die tijden maar weer keren.

#Fed laat VS rente zoals die was 1,75-2% dus, ofwel unch pic.twitter.com/oxUC5zXT7s — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 augustus 2018

Voor de liefhebbers:

See exactly how the statement from Fed policy makers changed in August https://t.co/NHA4ZpRgcA — Real Time Economics (@WSJecon) 1 augustus 2018

Update 17:00 uur: Grafiekenpotpourri

Nog een half uurtje handel en nog even een paar dingen die me opvallen. Dikke order ineens in ASMI, dat met nu -1,9% echt helemaal uit de toon valt vandaag.







Morgen heeft ING Q2-cijfers. Zoek de verschillen met ABN Amro... Tien jaar na de kredietcrisis zijn onze banken in ieder geval weer degelijk, saai en eenheidsworsterig. Dat wilden we toch ook zo graag eind 2008?







Lucas Bols stijgt lekker vandaag, maar ik schrik een beetje van de jaargrafiek. Dit heet een bearmarket.







Dat was dus €600 en tot ziens. Adyen kan dus ook dalen:







Verder wens ik u veel plezier met een avondje koers Apple F5'en. Doet ie 't, of doet ie 't niet?

In 1900 was #USSteel eerste VS aandeel dat $1mld waard was (tegenwoordig lousy $6,4mld). Nog 2% en #Apple tikt als eerste $1bln aan pic.twitter.com/4j7OeYfLJG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 augustus 2018

Update 15:40 uur: Binck?!

Eigenlijk waren er alleen die paar prijsverhogingen van erfvijand DeGiro, maar bij zo'n rally is dat héél vergezocht. Bijna +6% op flinke omzet vandaag. Sinds de cijfers vorige maand is de koers van Binck niet meer te houden. Waarom? Geen idee. Nergens is iets te vinden, of weet iemand iets.

Ik heb het net nagevraagd bij de technisch analisten van Tostrams, er is weerstand uit 2016 in zicht op €5,64.

Achtergebleven aandeel dat wordt opgepikt, ofwel stockpicken? Binck doet 12 keer de huidige winst - da's eerder duur dan goedkoop voor een bank - en bijna 7% dividendrendement. Dat duidt echter eerder op wantrouwen dan vertrouwen, heb ik altijd gekeerd. Wie het weet mag het dus zeggen, of er over speculeren.

Meer dan de aandeelhouders feliciteren met de koerswinst zit er helaas niet in. Welgemeende felicitaties, dat wel, want genoeg die lang droog brood hebben moeten eten bij Binck. Dit jaar staat er evenwel al +25% op het bord.

Update 15:00 uur: Auld enemies TomTom en Garmin

Dit is inderdaad wel eens anders geweest. Maar dat was vroegâh.

Dat #TomTom opschuift van 'kastjes' naar tech en automotive bewijst vandaag. Oude concurrent #Garmin verhoogt net outlook, maar er is eigenlijk geen koersimpact pic.twitter.com/9TzdgsseFL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 augustus 2018

Vroegâh, zeg voor de kredietcrisis, toen de losse navigatie-apparaatjes voor auto's nog een echte groeimarkt was en derhalve die dingen niet waren aan te slepen, vergeleken we op de beurs altijd TomTom en Garmin met elkaar. Uiteraard was er steeds de vraag wie van de twee u beter kon hebben.

Laat ik voor de gein eens kijken een kredietcrisis, beurskrach en op een na grootste bullmarket ooit verder. Wie heeft het beste gepresteerd? Oef... Dit is inclusief herbelegd dividend (dat betaalt TomTom niet) en in euro's, probeer ik nu zo neutraal mogelijk op te schrijven.

Kijk ik onderliggend, dan wordt veel duidelijk. U ziet weer:

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet

Paars: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Rood: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Daar waar TomTom nog altijd als een Italiaanse mama on-steroids pasta staat te draaien...

... zou u Garmin voorzichtig een defensief aandeel kunnen gaan noemen? Omzet en winst ploeteren ook wat af, maar stijgen wel per saldo. Voor de goede orde, Garmin is er wel in geslaagd consumentenbusiness op te bouwen met een (duur tot peperduur) apparaatje voor zo ongeveer iedere bezigheid.

Helaas, ze maakt geen apparaatjes voor beleggers die van het padje zijn. Die maakt tegenwoordig Philips, maar dat is weer een heel ander beursverhaal.

Update 14:00 uur: David niet vies van Altice

Mooi, hoef ik het niet te doen. Citaat uit ons fondsenrondje, waarin Nico het al van de daken schreeuwt :-) Onze vriend de beroepspokeraar is naar eigen zeggen op €1,59 ingestapt en kijkt nu tegen een leuke winst aan in hele korte tijd.

Altice Europe krijgt er een leuke aandeelhouder bij: Greenlight Capital van beroepspokeraar David Einhorn. Hij heeft zijn belang verder uitgebreid, volgens persbureau Bloomberg.

Einhorn is nooit te beroerd om zijn posities van de daken te schreeuwen teneinde meer volgelingen te krijgen: hij vindt de zorgen rond de schuldpositie van Altice overdreven. Hij lijkt nu te gokken op verdere consolidatie in de Franse telecommarkt.

Bloomberg heeft de positie van Einhorn uit zijn eigen nieuwsbrief gevist en die heeft Jauke van AFS weer voor ons opgedoken. U hoeft niet op de link te klikken, dit is de complete tekst in de nieuwsbrief over Altice. En ja, lees die woorden eens, het heeft veel weg van een gokje wagen:

Verborgen tussen het slechte nieuws meldt David Einhorn dat zijn Greenlight Capital opnieuw een positie in #Altice heeft genomen. https://t.co/5sUkoJx9g5 pic.twitter.com/XHf5pyJxVu — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 1 augustus 2018

Komt niet zo vaak voor dat een mediagenieke Amerikaanse glamour hedge fund manager annex miljardair positie in neemt in een Nederlands fonds. Een paar jaar geleden kwam Daniel Loeb met gevel en al bij DSM binnen, maar vertrok daar niet eens via de achterdeur, maar via een oude mijnuitgang.

De koers reageert echter lauw. Misschien heeft dat te maken met de rest van Einhorns nieuwsbrief. Daarin legt hij zijn klanten vooral uit hoe en wat er mis is gegaan met zijn short Netflix. Weet u meteen wat voor belegger hij is. Wie riep daar net beroepspokeraar? Hij trekt wel netjes het boetekleed aan.

Over the past three years, our results have been far worse than we could have imagined, and it’s been a bull market to boot.

Niet fijn als je je eigen nieuwsbrief zo moet beginnen. Niet fijn voor zijn klanten ook die - naar ik aan neem - de bekende zeg 3% kosten en 20% fee betalen. Dat is alleen hun eigen keuze.

Update 12:15 uur: Air France-KLM verrassend en voorspelbaar

Het lijstje begint steeds langer te worden. Vergeet ik niemand?

ABN Amro

Aegon

ING

KPN

NN

Air France-KLM

ASR

PostNL

(Ordina?)

AkzoNobel was (hopelijk) een eenmalige actie. Bij Royal Dutch Shell en Unilever is het misschien eerder andersom. Hoewel? Heel duurzaam Nederland weet het veel en veel beter dan CEO Ben van Beurden en die 100.000 knappe koppen bij De Koninklijke. Ja, Het Damrak kent kent veel politieke aandelen.

Onze financials kunnen geen boeh of bah doen of zeggen, of Den Haag vindt er wel iets van en anders dicteert DNB wel

Bij voormalige PTT-bedrijven KPN en PostNL kijkt de overheid ook nadrukkelijk over de schouder mee, grijpt soms zelfs in en bepaalt de postzegelprijs

Bij AkzoNobel speelde de minister een actieve rol om te voorkomen dat PPG de onderneming kocht

Shell en Unilever dicteren zelf Den Haag de wet? Wellicht overdreven, maar ze kennen er zeker de weg en juiste personen

Ordina was ooit hofleverancier van de overheid, maar sinds De Affaire wringt daar nog altijd de schoen. Twijfelgevalletje, daarom tussen haakjes

En zo komen we bij Air France-KLM uit. Wie bemoeit zich er niet mee en dan vooral met KLM? Daar gaan we:

KLM groeit, maar winst weg door stakingen bij partner Air France a href="https://t.co/378DRTI09E">https://t.co/378DRTI09E — NOS (@NOS) 1 augustus 2018

Eigenlijk zijn de Q2's vandaag het oudje liedje: prima KLM dankzij de conjunctuur dit keer en een minder Air France, ook gefilterd voor die kostbare stakingen à €260 miljoen in Q2. Deze mooie cijfers zijn, als u het zo wilt bekijken, misschien vorig jaar al ingeprijsd. En dit jaar kijkt het aandeel tegen bijna -40% aan.

Na de hoogconjunctuur komen er mindere tijden, misschien wel een recessie en misschien dat de beurs dit al inprijst. Niet onbegrijpelijk wellicht en dat zet Martin in welgeteld twee zinnen uiteen.

Bedacht moet echter worden dat de luchtvaart sterk-cyclisch is, naast kapitaal-intensief, en dat AF-KLM nog altijd een flinke schuld met zich meetorst. Een NetDebt/Ebitda ratio van 1,4 oogt laag, maar de Ebitda kan in rap tempo verslechteren.

Verder vertelt deze grafiek met de verwachtingen van de analisten het verhaal. Ik neem sinds 30 september 2003, toen officieel de fusie tussen de twee bedrijven een feit was. Air France-KLM laat al tien jaar de omzet niet structureel groeien en ziet wel wat voor winst er uit rolt. Of een verlies.

Over waardering en dividend hoeven we het verder ook niet te hebben. Ik besluit daarom ook na de goede cijfers van vandaag met mijn gebruikelijke conclusie: Air France-KLM is een heerlijk aandeel om in te handelen, maar als belegger hebt u er niks te zoeken, omdat het bedrijf geen waarde schept.

Oranje; koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet

Paars: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Rood: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Update 09:20 uur: Opgelucht, maar nog geen opluchting Fugro

Eigenlijk is het hier allemaal we mee gezegd? Trigger voor de koersexplosie nu lijkt me vooral de meevallende omzet. Dat belooft wellicht goeds voor de nabije toekomst. Dat is ook verreweg het belangrijkste. Fugro heeft haar huiswerk gedaan en dat is op orde gelet op de omstandigheden.

Het bedrijf is zo mean & lean als wat, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om werk en opdrachten. Als dat uitblijft, houdt alles natuurlijk op. In ieder geval is er vandaag opluchting dat het woord emissie even achter het behang kan worden geplakt en dat niet alle verloven bij de banken zijn ingetrokken.

"#Fugro is er nog niet, maar het gaat de goede kant op", aldus @NicoInberg Hier zijn sommetjes en conclusies over de Q2's https://t.co/Q9WwQZ7KRo #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 augustus 2018

Ho, ga nou ook niet meteen shortssqueeze gillen, zoals vaak gebruikelijk bij grote koersstijgingen. Vooral die hedge fund jongens hebben vaak ingewikkelde posities - denk bij Fugro aan die twee convertibles - raken niet direct in paniek als een koers even tegen hen in loopt en hebben beter huiswerk gemaakt dan u en ik.

Maar goed, laten we er nu van genieten dat we Fugro sowieso nog hebben en dat we weer kunnen hopen (en bidden) tot in in ieder geval die strategie-update in november. Meestal is dat niet meer dan het aankondigen van extra dividend, buybacks en aangescherpte marges, maar bij Fugro ligt dat nu even anders.

Hm, ik zie de koers nu ook al een paar procent terugkomen van de enthousiaste opening van zelfs even dik +10%. Ook na vandaag wordt het rendement bij Fugro voorlopig nog met bloed, zweet en tranen en nog niet fluitend behaald?