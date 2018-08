quote: Accuboor schreef op 1 aug 2018 om 15:46:

Terwijl TomTom jaarlijks ook nog eens een dikke 100 miljoen aan extra ontwikkelingskosten maakt voor de nieuwe real-time maps van de zelfrijdende auto. Wordt direct in de OPEX weggeboekt. Al jaren en jaren.Desondanks winstgevend, nul schuld, eind dit jaar 200 miljoen in kas en stijgende B2B omzet in software & services.TomTom is een SaaS-bedrijf geworden. Zou zeker 20x ebitda kunnen doen.Grote onzin om dat te vergelijken met consumentenelectronicafabrikant Garmin. Die hebben niet eens eigen maps.Ook op basis van assetwaarde kom je al snel op 30 euro per aandeel. Maps + Traffic + Telematics + Consumer.Dan moet je natuurlijk wel de nieuwe real-time technologie waarin inmiddels wel een slordig miljardje is weggeboekt willen waarderen. Verborgen waarde die Baidu nu in China gaat gebruiken en onderdeel is van het leidende Apollo-platform voor de zelfrijdende auto.Nu nog NUL omzet in HD-maps maar volgens Goldman is die nieuwe HD-markt in 2020 al 2 miljard. Groeit dan door naar 20 miljard in 2050.Goddijn verwacht 50% marktaandeel vanaf 2020/2021.Voor TomTom zou dat in 2020 een +400 miljoen aan nieuwe SaaS-omzet moeten betekenen in Amerika en Europa. Zelf denk ik dat Goldman iets te snel is.