Fugro. Gauw. Hier zijn ze. Alles weer een beetje beter, maar nog niet overtuigend. Grootste pluspunt is ruim meevallende omzet. De link naar het persbericht en hier leest u ANP:

H1's #Fugro vallen mee op eerste gezicht. Geen e-woord en niets over banken #AEX pic.twitter.com/jPPTz4OAiq — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 1 augustus 2018

Het is weer raak vandaag. DSM is er ook. Afvinken maar, heel fraai, maar het bedrijf had al verteld dat het als een lier draait.

DSM reports very good H1 results with strong performance across all businesses. Read more: https://t.co/e6QOAlGvsT pic.twitter.com/rmF79qENTh — DSM Company (@DSM) 1 augustus 2018

Geen fratsen bij een degelijk, maar niet al te fantasierijk ArcelorMittal? Opletten, want ThyssenKrupp gaf gisteren een winstwaarschuwing.

ArcelorMittal reports second quarter and half year 2018 results ??https://t.co/5QQmwOb6QG pic.twitter.com/2btf4lEtpA — ArcelorMittal (@ArcelorMittal) 1 augustus 2018

Ik heb er nog niks van gezien, maar Nancy heeft volgens mij nog nooit niet geleverd:

Just released: Wolters Kluwer 2018 Half-Year Results. Revenues 4% organic growth. All four divisions delivered positive organic growth in first half of the year. https://t.co/klM1OaMlSg $WKL $WTKWY pic.twitter.com/2dTbVdlsl6 — Wolters Kluwer (@Wolters_Kluwer) 1 augustus 2018

Stakingen kosten geld, zal k maar zeggen. De cijfers van Air France-KLM laten zich een tikje raden, maar zeg maar bruto profiteert het bedrijf aardig van de conjunctuur.

[?? #AirFranceKLM 2018 Half Year Results] Positive unit revenue securing stable operating result excluding strikes https://t.co/Ken7qmbYa1 — Air France-KLM (@AirFranceKLM) 1 augustus 2018

Niet slecht, maar Aperam heeft een beetje zouteloze cijfers?

“Strong operational results despite challenging conditions” : Aperam just published its second quarter 2018 results. You can have a look at it here : https://t.co/FbH0PvXzq0 — Aperam (@Aperam) 31 juli 2018

Takeaway verwerkt weer meer bestellingen, er is verdere winstgroei voor WDP en heb ik nu alle cijfers gehad? Nee, Hunter Douglas meldt forse winst- en omzetgroei. Nabeurs Wall Street was er nog Apple met Q2's: meer winst en omzet en een hoger dividend, maar de aantallen verkopen stagneren. De koers deed +4%.

Rond $204 is het aandeel $1 biljoen waard en dat is dichtbij. OK, we zijn open op de eerste van de maand en alles is nog rustig. Merk wel het Apple-effect bij de Nasdaq 100 future op. Verder beweegt er niks raar of wild.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier en dit is het analistenadvies:

Aperam: naar €46 van €47 - Credit Suissse

ABN Amro: naar €32 van €29 - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda bestaat uit krankzinnig veel cijfers, inkoopmanagersindices over juli en het Fed-rentebesluit. Een verhoging is voor de volgende keer en er is ook geen persconferentie. Vanaf volgend jaar is dat wel bij elk besluit. We sluiten deze lange dag af met Tesla.

03:45 China Caixin manufacturing PMI apr 50,8

08:00 Nyrstar Q2-cijfers

08:00 ArcelorMittal Q2-cijfers

08:00 Melexis Q2-cijfers

08:00 WDP Q2-cijfers

08:00 Wolters Kluwer Q2-cijfers

08:00 SnowWorld Q2-cijfers

08:00 Hunter Douglas Q2-cijfers

08:00 Fugro Q2-cijfers

08:00 DSM Q2-cijfers

08:00 Takeaway.com Q2-cijfers

08:00 BNP Paribas Q2-cijfers

08:00 Air France-KLM Q2-cijfers

08:00 Rio Tinto Q2-cijfers

08:00 Volkswagen Q2-cijfers

09:15 Spanje manufacturing PMI jul 53,0

09:45 Italië manufacturing PMI jul 53,0

09:50 Frankrijk manufacturing PMI jul 53,1

09:55 Duitsland manufacturing PMI jul 57,3

10:00 EU flash manufacturing PMI jul 55,1

10:30 VK manufacturing PMI jul 54,2

13:00 Garmin Q2-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport jul 175K

16:00 VS bouwuitgaven jun 0,3%

16:00 VS ISM Manufacturing Index jul 59,8

18:00 Vastned Retail Q2-cijfers

20:00 Fed rentebesluit 1,75%-2,0%

22:00 Fitbit Q2-cijfers

22:00 Tesla Q2-cijfers

En dan nog even dit

Vooruitblikje:

Fed officials are considering how quickly to consider pausing increases to interest rates https://t.co/rraxnaLk95 pic.twitter.com/0EiXMkyyBv — Bloomberg (@business) 1 augustus 2018

Oh, gisteren was er nog bericht dat VS en China de boel niet uit de hand willen laten lopen:

Trump to propose 25-percent tariff on $200 bln of Chinese imports: source https://t.co/BSHVnTEm9w — Reuters Top News (@Reuters) 1 augustus 2018

Groeivertraging? De Caixin inkoopmanagersindex valt vandaag ook al tegen met 50,8 (50,9 verwacht) nadat eerder de officieel ook al teleurstelden:

China July manufacturing growth slowest in 8 months, export orders shrink: Caixin PMI https://t.co/JKk3kLQcn1 pic.twitter.com/zG7JGHo6jg — Reuters Top News (@Reuters) 1 augustus 2018

Kuch.... The last mile, wie kraakt deze noot?

Walmart looks for unconventional ways to get ahead in the delivery race https://t.co/jKZZ1jztPG via @ReutersTV pic.twitter.com/aaT29TRV0M — Reuters Top News (@Reuters) 1 augustus 2018

Zeg het maar, hoeveel is dat nu waard?

In 1995, Jeff Bezos’ parents took a $250,000 gamble on his fledgling startup https://t.co/joJqxha23d pic.twitter.com/mGjwPPT6Ew — Bloomberg (@business) 1 augustus 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.