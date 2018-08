Fondsenrondje: Heel veel cijfers

Het is weer zo'n dag vandaag waarop we bedolven worden onder kwartaalcijfers. In vogelvlucht neem ik even de cijferende bedrijven met u door, in combinatie met de (voorlopige) koersreactie. De AEX schoot sterk uit de startblokken op hogere futures voor de Amerikaanse markten vandaag.

Gisteravond publiceerde Apple meevallende kwartaalcijfers, die nabeurs beloond werden met een koersstijging van een procent of drie.

Apple blijft goede zaken doen met iPhone https://t.co/cuKRBYUdg5 #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 31 juli 2018

Ook bij ons is het vuurwerk natuurlijk, met al die bedrijfscijfers. Bedrijven publiceren voorbeurs de resultaten schriftelijk, maar rond een uur of tien houdt men meestal een conference call voor analisten en/of journalisten waarin nog weleens een (lelijke) aap uit de mouw wil komen. Andersom kan natuurlijk ook.

Fugro

Alle ogen waren vandaag gericht op Quatta, of Fugro in dit geval. Bij de Q1-cijfers beloofde Fugro al omzetgroei voor dit jaar en dat werd waargemaakt. ABN Amro-analisten gaven enkele weken geleden de moed op, maar voorlopig lijkt Fugro het vege lijf te redden. De koers spoot omhoog vandaag en noteert momenteel rond de €13-13,25, een plus van bijna 7%.

AirFrance-KLM

Een rampkwartaal werd verwacht naar aanleiding van alle stakingen, maar bottomline viel het mee. Het blijft een prachtige foto, met die regenboog. De pot goud is nog lang niet in zicht, maar een eerste herstel is er in ieder geval. Gisteren kon AF al herstellen op betere cijfers van de Duitse sectorgenoot Lufthansa, vandaag doet AF het zelf.

Ondanks hogere kerosineprijzen, tegenzittende valuta's en stakende piloten wist AF er toch een winst van €109 uit te persen. Het wachten is nu op een nieuwe topman.

ArcelorMittal

De staalgigant publiceerde mooie cijfers over het tweede kwartaal, gedreven door betere marktomstandigheden in de VS. De staalprijs lag daar het afgelopen kwartaal weer bijna 10% hoger dan in Q1 en de omzet trok ook nog wat aan.

Per saldo trok de staalboer in Q2 $1,84 over de streep en dat maakt de totale winst per aandeel in het eerste halfjaar op $3,01, omgerekend €2,57 per aandeel. Handelsoorlog of niet, Mittal kachelt rustig door:

DSM

DSM profiteerde van de problemen bij concurrent BASF en verhoogde fluks de vitamineprijzen. De markt reageert er lauwtjes op en zet het aandeel 3% lager.

Nyrstar

Het Belgische zinkbedrijf Nyrstar ging gisteren nog redelijk door het putje naar aanleiding van geruchten dat de obligaties van het bedrijf onder druk lagen. De koers zakte richting €3,60, waarna herstel optrad.

Vandaag publiceert de zinkverwerker meevallende cijfers en roept het stoer dat het de schuld wil verlagen door opportunistisch die obligaties op te vangen. Koersreactie +15%:

Nyrstar koopt eigen schuld op #Nyrstar https://t.co/6qio8ntBa4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 1 augustus 2018

Aperam

Dan hebben we nog Aperam, de voormalige roestvaststaalpoot van ArcelorMittal. De familie Mittal heeft nog een belang in dit bedrijf van circa 40%. Aperam doet het best aardig maar ziet de omzet het komende kwartaal wat afkalven en de winstgevendheid in het afgelopen kwartaal was goed, maar hield niet over.

Wolters Kluwer

Atijd voorspelbaar, maar toch een kleine aderlating in het aandeel vandaag:

WVTTK

Verder zien we cijfers van Hunter Douglas (+7%), IMCD (+1%) en Takeaway.com (nu +1%). Andere opvallende bewegingen: Besi noteert 5% hoger op een koopadvies van NIBC gistermiddag.

Altice Europe krijgt er een leuke aandeelhouder bij: Greenlight Capital van beroepspokeraar David Einhorn heeft zijn belang verder uitgebreid volgens Bloomberg. Einhorn is nooit te beroerd om zijn posities van de daken te schreeuwen teneinde meer volgelingen te krijgen: hij vindt de zorgen rond de schuldpositie van Altice overdreven. Hij lijkt nu te gokken op verdere consolidatie in de Franse telecommarkt.

Er gebeurt heel veel vandaag. Houd de site goed in de gaten: er komen met de regelmaat van de klok nieuwe analyses en updates langs bij IEX Premium en daarnaast stroomt het liveblog vandaag vol met meer beursnieuws.