Slotcall: Kabbelend omhoog

De AEX (+0,2%) heeft een rustige dag afgesloten met een klein plusje. Eigenlijk lagen de koersen er in heel Europa goed bij. De DAX en CAC gaan met 0,3% en 0,6% omhoog. Koploper is de Italiaanse beurs dat 1,2% stijgt.

In renteland gebeurt er ook niet al te veel. Wat we zien is dat de vergoedingen op tienjaars staatspapier in een brede lijn naar beneden gaan. Maar meer dan een enkel basispuntje is het ook niet. Uitschieter is de yield van Italië dat 7 basispunten daalt naar 2,74%.

Apple

Vanavond komt het grootste bedrijf van de wereld, oftewel Apple met cijfers. Altijd spannend, omdat het ongelofelijk lastig in te schatten is of de cijfers gaan mee- of tegenvallen. Vanochtend meldde Samsung dat de rek er wel een beetje uit is in de smartphonemarkt. Het is de grote vraag of Apple hier ook last van krijgt.



De bovenstaande afbeelding geeft aan dat aandeelhouders van Apple (voorlopig) een prima jaar kennen. De koers van het aandeel is van $169 naar $190 gestegen, wat een winst betekent van 12,5%. Aan de andere kant kan het feestje ook weer in een dag voorbij zijn. Daar kunnen beleggers in Facebook over meepraten.

De tweedekwartaalcijfers worden rond 22.30 uur gepubliceerd en Arend Jan is er als de kippen bij om u in het liveblog op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het aandeel. De resultaten van het bedrijf zouden zomaar eens de markten in beweging kunnen zetten.

Over in beweging zetten gesproken: wat wordt het morgen?

Vooruiblikje met veel data en charts op Q2's #Fugro morgen. Mss wel spannendste rapportage dit rondj. Alles is mogelijk, van squeeze tot implosie https://t.co/Fiug6z9vft #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 juli 2018

Brede markt

De AEX doet het met een plusje van 0,2% niet verkeerd. Al liggen de FTSE100 en CAC er wat beter bij.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt met 0,7% en noteert met 11,38 punten nog steeds op een zeer laag niveau.

De Amerikaanse indices gaan allen met 0,5% omhoog.

De euro blijft vlak liggen en noteert 1,170 ten opzichte van de dollar.

De rentes op tienjaarsleningen dalen in een breed front.

Olie: WTI maakt een sprong in het diepe en daalt 2,0%. Brent doet het met een min van een procentje iets minder slecht.

Goud doet het rustig aan en stijgt 0,2%. Het mag eigenlijk geen naam hebben.

Bitcoin zakt ineens 5% weg

Het Damrak

Altice (+3,2%) is de topper binnen de AEX, al weet iedere ervaren belegger dat het zo weer de andere kant op kan schieten.

De financials liggen er goed bij vandaag. Aegon (+2,0%) doet het nog een stukje beter, nadat MedioBanca zowel het advies als koersdoel had verhoogd. Het aandeel gaat van underperform naar neutral en van €5,40 naar €5,90.

Galapagos (-1,9%) noteert ineens in de onderste regionen van de AEX. Zijn het winstnemingen? Belangrijk nieuws is er echter niet.

Air France-KLM (+3,0%) vliegt samen met Lufthansa (+8,9%) de lucht in. Laatstgenoemde kwam met beter dan verwachte cijfers.

ASMI gaat ook lekker met een plus van 2,1%. Opvallend is dat Besi juist de flopper van de dag is met een verlies van 2,4%. Ik val soms in herhaling, maar wanneer luidt die bodembel nou eindelijk eens?

Fagron (-3,5%) heeft wel eens betere dagen gekend. Komende vrijdag komt het bedrijf met cijfers.

Pharming (-2,7%) begon de dag zwakjes, maar is redelijk blijven liggen in de loop van de middag. Het echte vuurwerk begint pas op 21 september, maar dat duurt nog wel even.

ForFarmers (-3,6%) beleeft ook een beroerde dag en zakt vandaag onder de €10.

Scores maand juli

De 74 beursexperts die met de @ACTIAM enquête meededen, zijn heel erg somber. Meer dan de helft verwacht een AEX-daling in juli. Ook komende halfjaar is men nog eerder zo pessimistisch geweest. Dat wordt dus niet veel meer in de rest van 2018 aldus de experts. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 1 juli 2018

Het liep een beetje anders:

AEX:+4,1%

AMX:+1,3%

ASCX:-3,0%

Selll in may and go away , come back in juli and cry. @ArendJanKamp — Bart Sluis (@bart_sluis) 31 juli 2018

Adviezen

Aegon: naar neutral van underperform en naar €5,90 van €5,40 - MedioBanca

ASML: naar hold van buy (€200) - NIBC

Heineken: naar hold vn buy en naar €95 van €100 - Jefferies

KPN: verlaagd naar €3,50 (buy) - HSBC

Royal Dutch Shell: naar 2800p van 2850p - Deutsche Bank

ASMI: naar €57 van €68 - NIBC

Besi: naar €27 van €28 - NIBC

Sligro: naar €37 van €44 - NIBC

Flow Traders: naar buy van hold en naar €32 van €38 - ING

Signify: naar €25 van €32 - UBS

