Liveblog: Fagron, Alfen en Tesla

Update 12:30 uur: Verhip, Alfen

Het is Adyen dat met haar koerscapriolen de aantocht trok. Er gingen dit voorjaar meer fondsen naar de beurs, toen het marktsentiment helaas net even wat minder was. Dat was pech. Hoe is het sindsdien met...? B&S valt tegenwoordig bijna dagelijks op met grote uitslagen, NIBC vegeteert stilletjes en dan is er nog een.

Alfen!

Inderdaad, er valt hier op zich best wel wat te beleven. Helaas is de free float maar 50% en gaan er per dag maar ruim 7000 stuks door. Dat is veel te weinig om er lekker in te handelen.

Het fonds blijft inmiddels deze zomer achter, maar die rit van Alfen dit voorjaar heb ik compleet gemist. Misschien een idee voor Euronext om ook een Amsterdam Micro Cap Index (AMcX?) te starten, waar de Lokale Markt in kan. Raar maar waar, fondsen in een index zijn gewoon veel zichtbaarder.

De AScX is tenslotte ook voor de show. Er zijn geen producten op, omdat er een paar kleine aandelen met weinig free float en omzet in zitten. Onmogelijk voor welke partij of vermogensbeheerder dan ook om die mee te nemen in een indexproduct. Niettemin kijken we wel naar de index.

Alfen lijkt me typisch een fonds dat kan floreren in een index, omdat het beweegt. Het is een groeiaandeel pur sang - u betaalt 127 keer de huidige en 53 keer de verwachte winst en u krijgt geen dividend - waar de nodige fantasie in zit. En juist daar zwemmen we nou niet echt in op het Damrak.

Als ik de torenhoge omzet- en winstverwachtingen van de analisten zie, dan kunnen die waarderingen in principe door de beugel. Moeten de cijfers niet tegenvallen. Wat er dan gebeurt ziet u deze weken iedere dag wel. Facebook, Wessanen, Tencent, Besi en noem maar op. Op 28 augustus heeft Alfen Q2's.

Er staan overigens twee strong buys en één buy uit voor Alfen met een gemiddeld koersdoel van €13,50.

Update 11:55 uur: Fagron

Juist. JPMorgan vergroot haar positie in Fagron naar 5,19%. Ik mag van de duizenden discaimers en advocaten van de bank vast niet zeggen dat ze vrijdag dús mooie Q2's verwacht, want Chinese muren enzo. JP er in, wij er uit, zegt u? Hoe dan ook, de koers zakt in op hoog volume. Verder is er geen nieuws.

Update 11:45 uur: Macht van de grote getallen

Altijd leuk zulke lijstjes en dan vooral die absolute getallen. Dat maakt indruk.

Man, Tencent has lost $140 billion of market cap https://t.co/eaYFnfxcLH pic.twitter.com/gX2magRmqd — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 31 juli 2018

Zeg het maar, valt het mee of tegen? Het is wel een bearmarket.

Vergelijk anders eens met onze AEX-fondsen. Helaas, ik krijg het niet in dollars, dit is in onze eigen euro's:

Onze meeste hoofdfondsen zijn kleiner dan de verliezen die deze joekels maakten. Ach ja, we zijn ook een Mickey Mouse beurs. Zie de S&P 500. Opvallend, zowel tech als financials, de aanstichters van de twee grote boom & boost cycles in de laatste twintig jaar, zijn weer de grootsten.

Er zijn wel twee duidelijke verschillen: tech maakt nu wel winst en de banken zijn veel beter gekapitaliseerd en gereguleerd. Hopen we dan maar.

Update 10:30 uur: Energiewendingen

Het aanbod is er. De vraag alleen (nog) niet zo.

Laadbedrijf Fastned, omzet groeit maar komt neer op €34 per dag per laadstation. https://t.co/JSjxaXBvJs — Jeroen Koot (@Jeroenkoot) 31 juli 2018

Vraag niet waar CEO Elon Musk het van wil doen, maar welkom is hij zeker, toch?

Tesla's international expansion is gaining momentum https://t.co/3MjdTUGBDy — The Wall Street Journal (@WSJ) 31 juli 2018

Extra, ik krijgt meteen een ingezonden mededeling:

Meestal is hij strikt neutraal, maar vandaag schiet Holger voor zijn doen uit zijn slof:

Good morning from #Germany where power prices at the EEX have hit fresh YTD highs despite incredible 'hundred year summer' w/record length & intensity of sunlight exposure in another sign that Germany's Exit from nuclear and fossil-fuel energy (so called Energiewende) has failed. pic.twitter.com/NR5ufSP5k4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 31 juli 2018

Intussen is de olieprijs amper hersteld, of BP verhoogt alweer het dividend:

Wat is nu de moraal van dit warrige energieverhaal? Geen idee eigenlijk :-) Jawel, houdt wensen en feiten en cijfers en beloftes goed uit elkaar, als u in energie belegt. Anders wordt het duur. Ik bedoel, u kunt bijvoorbeeld erg voor zonne-energie zijn, maar het is Shell dat nog altijd uw pensioen betaalt.