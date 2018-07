Liveblog: Cijfers Apple

Update 22:30 uur: Q2's Apple

Hier zijn ze dan, de Q2-cijfers van Apple dat $933 miljard waard is op de beurs (de S&P 500 is $24,7 biljoen waard). De eerste koersreactie is +2,2%. Stay tuned, ik verzamel alle wetenswaardigheden.

Toe maar:

De grote Amerika techs zijn de enigen die de brede markt kunnen raken. #Apple bewijst dat. De Nasdaq 100 future gaat vast pic.twitter.com/JqpbsAwGPo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 juli 2018

Zoals eigenlijk als altijd zijn de winst- en omzetcijfers weer beter dan verwacht:

Ieder kwartaal weer verbaas ik mij over de aantallen. Die iPhones gingen voor $724 over de toonbank, waar $693,59 werd verwacht.

BREAKING: Apple sold 41.3M iPhones in the last quarter and 11.55M iPads, both beating estimates; the tech giant also sold 3.7M Mac computers. https://t.co/cHNYt3xKwu pic.twitter.com/SesCip65IK — CNBC Now (@CNBCnow) 31 juli 2018

Hier alle cijfers en vergelijkingen:

Hier boodschappenlijst #Apple, China en ook Japan lopen terug. Vergeleken met Q3 2017 stagneren ook totale verkopen pic.twitter.com/1ZpawkPdqH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 31 juli 2018

Inderdaad, misschien is pricing power momenteel wel Apple's belangrijkste wapen. Geld verdienen, heel veel geld verdienen, daar is CEO Tim Cook een genie in. The next big thing is minder zijn ding. Hij verhoogt wel het dividend naar $0,73 per aandeel, dat is 16% meer dan een jaar eerder. Geen fantasie maar cash dus.

Mijn advies: koop een goedkope telefoon en van het verschil met de iPhone slaat u de aandelen in. Anders raapt Warren Buffett ze wel op.

Apple earnings beat expectations as it sells pricier iPhones https://t.co/tzjAUcOH9d — Reuters Top News (@Reuters) 31 juli 2018

Update 15:45 uur: Morgen Q2's Fugro!

Dit zijn de verwachtingen voor morgen. Er wordt nog steeds verlies verwacht.







De analisten denken er alleen net zo verschillend over als u met z'n allen. Zo meent ABN Amro dat een aandelenemissie onvermijdelijk is, als echt herstel van de investeringen in vooral de oliesector uitblijft. ING verwacht weer dat dat niet nodig is. Onze Nico idem dito, ik citeer hem van 8 juli:

Fugro ging er bij de laatste presentatie vanuit dat het dit jaar cashflow positief draait, dat de omzet stijgt alsmede de ebitda. Een stijgende ebitda geeft ook lucht aan de convenanten. Hoewel een aandelenuitgifte altijd op de agenda kan komen, lijkt dat niet logisch.



CFO Paul Verhagen heeft om verwatering te voorkomen, alles op alles gezet om in plaats van een aandelenuitgifte via convertibles de balans te versterken. Nu er licht gloort aan het einde van de tunnel is het onlogisch om alsnog een aandelenuitgifte te plannen.

Klik voor groot voor de analistenadviezen:





Vat ik alle (langere) verwachtingen in een grafiek samen:

Oranje: koers

Blauw: twaalf maands verwachte winst per aandeel

Groen: twaalf maands verwachte omzet per aandeel

Rood: twaalf maands verwacht dividend per aandeel



Behalve analisten zijn er ook nog hedge funds die het aandeel volgen. Lieve help, denkt u op het eerste gezicht bij dat percentage dat ik niet eens durf te noemen. Wegwezen hier denkt u nu natuurlijk, of juist vol er in, als u een squeeze verwacht.



Helaas, Reuters geeft niet de complete zevendaagse prijsreacties op kwartaalcijfers. Die hakken er echter meestal aardig in. Klik voor groot, dit is alles ik krijg:







Heb ik ook nog die 2021 en 2024 convertibles voor u. Daarmee ging Fugro schuld aan die ze van de banken lekker niet bij de schuld hoeft op te tellen. Zo verslechteren de ratio's niet verder. Nico zegt daarover:

Fugro gaf in oktober 2016 (€190 miljoen) en oktober 2017 (€100 miljoen) twee converteerbare obligaties uit met omwisselkoersen die ver boven het huidige koersniveau liggen. Bij de eerste ligt het omslagpunt bij €19,50, bij de meest recente is dat €14,95.

Ga er vanuit dat ongeveer 7 à 8% van de netto-short long convertibles is. Dat valt af te lezen aan de short-sell grafiek, kleine spikes, toen die dingen werden uitgegeven.







OK, dit is alle data die ik voor u heb. Waar gaat het nou morgen om? Als Fugro meteen een aandelenemissie bekend maakt, weet u dat cijfers en outlook beneden de maat zijn en dat het bedrijf niet meer aan de bankenconvenanten kan voldoen. Zo niet, let dan op:

Of de Q2's of H1's inderdaad verbeterde business laten zien. Reken nog niet op winst

Let op de outlook! Daar draait álles om. Liever niet alleen hoop dat alles beter wordt, zoals eerder, maar nu graag cijfermatig of feitelijk, Fugro

Verder is het kop of munt, zo simpel is het. In ieder geval denkt een substantieel deel van de markt dat Fugro vers eigen vermogen nodig heeft. Faites vos jeux, als u van risico, adrenaline, een shortssqueeze of een koersimplosie houdt. Alles is mogelijk. Ook een flauwe koersreactie.

Update 12:30 uur: Verhip, Alfen

Het is Adyen dat met haar koerscapriolen de aantocht trok. Er gingen dit voorjaar meer fondsen naar de beurs, toen het marktsentiment helaas net even wat minder was. Dat was pech. Hoe is het sindsdien met...? B&S valt tegenwoordig bijna dagelijks op met grote uitslagen, NIBC vegeteert stilletjes en dan is er nog een.



Alfen!

Inderdaad, er valt hier op zich best wel wat te beleven. Helaas is de free float maar 50% en gaan er per dag maar ruim 7000 stuks door. Dat is veel te weinig om er lekker in te handelen.







Het fonds blijft inmiddels deze zomer achter, maar die rit van Alfen dit voorjaar heb ik compleet gemist. Misschien een idee voor Euronext om ook een Amsterdam Micro Cap Index (AMcX?) te starten, waar de Lokale Markt in kan. Raar maar waar, fondsen in een index zijn gewoon veel zichtbaarder.

De AScX is tenslotte ook voor de show. Er zijn geen producten op, omdat er een paar kleine aandelen met weinig free float en omzet in zitten. Onmogelijk voor welke partij of vermogensbeheerder dan ook om die mee te nemen in een indexproduct. Niettemin kijken we wel naar de index.

Alfen lijkt me typisch een fonds dat kan floreren in een index, omdat het beweegt. Het is een groeiaandeel pur sang - u betaalt 127 keer de huidige en 53 keer de verwachte winst en u krijgt geen dividend - waar de nodige fantasie in zit. En juist daar zwemmen we nou niet echt in op het Damrak.

Als ik de torenhoge omzet- en winstverwachtingen van de analisten zie, dan kunnen die waarderingen in principe door de beugel. Moeten de cijfers niet tegenvallen. Wat er dan gebeurt ziet u deze weken iedere dag wel. Facebook, Wessanen, Tencent, Besi en noem maar op. Op 28 augustus heeft Alfen Q2's.

Er staan overigens twee strong buys en één buy uit voor Alfen, met een gemiddeld koersdoel van €13,50.





Update 11:55 uur: Fagron

Juist. JPMorgan vergroot haar positie in Fagron naar 5,19%. Ik mag van de duizenden discaimers en advocaten van de bank vast niet zeggen dat ze vrijdag dús mooie Q2's verwacht, want Chinese muren enzo. JP er in, wij er uit, zegt u? Hoe dan ook, de koers zakt in op hoog volume. Verder is er geen nieuws.

Update 11:45 uur: Macht van de grote getallen

Altijd leuk zulke lijstjes en dan vooral die absolute getallen. Dat maakt indruk.

Man, Tencent has lost $140 billion of market cap https://t.co/eaYFnfxcLH pic.twitter.com/gX2magRmqd — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 31 juli 2018

Zeg het maar, valt het mee of tegen? Het is wel een bearmarket.

Vergelijk anders eens met onze AEX-fondsen. Helaas, ik krijg het niet in dollars, dit is in onze eigen euro's:

Onze meeste hoofdfondsen zijn kleiner dan de verliezen die deze joekels maakten. Ach ja, we zijn ook een Mickey Mouse beurs. Zie de S&P 500. Opvallend, zowel tech als financials, de aanstichters van de twee grote boom & boost cycles in de laatste twintig jaar, zijn weer de grootsten.

Er zijn wel twee duidelijke verschillen: tech maakt nu wel winst en de banken zijn veel beter gekapitaliseerd en gereguleerd. Hopen we dan maar.

Jeuj:

Update 10:30 uur: Energiewendingen

Het aanbod is er. De vraag alleen (nog) niet zo.

Laadbedrijf Fastned, omzet groeit maar komt neer op €34 per dag per laadstation. https://t.co/JSjxaXBvJs — Jeroen Koot (@Jeroenkoot) 31 juli 2018

Vraag niet waar CEO Elon Musk het van wil doen, maar welkom is hij zeker, toch?

Tesla's international expansion is gaining momentum https://t.co/3MjdTUGBDy — The Wall Street Journal (@WSJ) 31 juli 2018

Extra, ik krijgt meteen een ingezonden mededeling:

Meestal is hij strikt neutraal, maar vandaag schiet Holger voor zijn doen uit zijn slof:

Good morning from #Germany where power prices at the EEX have hit fresh YTD highs despite incredible 'hundred year summer' w/record length & intensity of sunlight exposure in another sign that Germany's Exit from nuclear and fossil-fuel energy (so called Energiewende) has failed. pic.twitter.com/NR5ufSP5k4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 31 juli 2018

Intussen is de olieprijs amper hersteld, of BP verhoogt alweer het dividend:

Wat is nu de moraal van dit warrige energieverhaal? Geen idee eigenlijk :-) Jawel, houdt wensen en feiten en cijfers en beloftes goed uit elkaar, als u in energie belegt. Anders wordt het duur. Ik bedoel, u kunt bijvoorbeeld erg voor zonne-energie zijn, maar het is Shell dat nog altijd uw pensioen betaalt.