Fondsenrondje: Vanmiddag actie

Vanochtend hadden handelaren prima een atv-dag kunnen inplannen. De AEX beweegt rond het nulpunt en dit geldt eigenlijk ook voor de DAX en CAC.

Toch belooft de middag wat spannender te worden, met belangrijke macrocijfers zoals de Chicago PMI (consensus 63,0) en het Amerikaanse consumentenvertrouwen over de maand juli (consensus 126,5).

Vanavond eindigt de dag spectaculair met de cijfers van Apple. Weet het aandeel net als Microsoft positief te verrassen of krijgt het klappen à la Facebook en Twitter op de beurs? Rond 22.30 uur weten we het, want de techgigant is altijd net iets later met het publiceren van de tweedekwartaalcijfers.

Flow Traders

De enige uitschieter op het Damrak is Flow Traders dat 3,1% stijgt, nadat ING het advies voor het aandeel verhoogde van houden naar kopen. Het koersdoel werd wel negatief bijgesteld en ging van €38 naar €32.

We zullen het haast vergeten zijn, maar Flow Traders is dit jaar ondanks de koersval van afgelopen vrijdag nog steeds het beste aandeel binnen de AMX. Dit kwam uiteraard door de hoge winst die het wist te boeken in het eerste kwartaal.

Nu de volatiliteit is weggezakt, wordt het een stuk moeilijker om geld te verdienen. De tweedekwartaalcijfers kwamen daarom toch niet echt meer als een verrassing. Ondanks dat er nu weinig beweging is op de markten, blijft het aandeel een mooie hedge in tijden van crises.

Marktoverzicht

De AEX (+0,1%) weet net als de overige Europese beurzen (nog) geen richting te kiezen.

De Amerikaanse futures blijven ook dicht bij huis

Goud daalt 0,2%.

Olie: WTI en Brent gaan beiden 0,4% omlaag.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,172 ten opzichte van dollar.

Rentes: De tienjaarsrentes in Europa dalen in brede lijn met 1 à 2 basispunten. Eerlijk gezegd mag het geen naam hebben.

Damrak

Altice (+2,5%) beweegt weer eens alle kanten op en dit keer de goede. Het aandeel is de koploper binnen de AEX.

Aegon (+1,1%) profiteert van een advies- en koersdoelverhoging van MedioBanca. Het advies gaat van underperform naar neutral en van €5,40 naar €5,90.

Air France-KLM (+2,8%) ligt er goed bij. Lufthansa kwam met meevallende cijfers.

PostNL (-1,7%) noteert in de onderste regionen van de AMX-index.

B&S Groep (+2,2%) is de topper binnen de ASCX. Belangrijk nieuws is er niet, maar het aandeel gaat lekker, de afgelopen paar maanden.

Wat is er aan de hand met Pharming? Het aandeel moet wederom 2,8% terug en noteert nu iets onder de €1,30. Tja dit is nou biotech. Het gaat alle kanten op, ook als er geen nieuws is.

ICT Groep (-3,0%) gaat ook niet bepaald lekker. Ook hier geen stortvloed aan nieuws.

Adviezen