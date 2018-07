Update 08:55 uur: Advies

Aegon: naar neutral van underperform en naar €5,90 van €5,40 - MedioBanca

Heineken: naar hold vn buy en naar €95 van €100 - Jefferies

KPN: verlaagd naar €3,50 (buy) - HSBC

Royal Dutch Shell: naar 2800p van 2850p - Deutsche Bank

ASMI: naar €57 van €68 - NIBC

Besi: naar €27 van €28 - NIBC

Flow Traders: naar buy vaN hold en naar €32 van €38 - ING

Waagt u zelf een gokje voor augustus in onze Bull/Bear Enquête wat doet de AEX in augustus en wat zijn uw stockpicks? De AEX staat dit jaar op +5,3% en herbelegd op +7,6%. Deze maand, met nog één handelsdag te gaan, staat de index zelfs op +3,9%. Noem het de hittegolfrally.

En daar is het langverwachte rentebesluit uit Tokio, maar nee: geen nieuw geluid zoals stiekem en zelfs openlijk werd verwacht. De BoJ heeft gesproken - glas, plas, was - en de Japanse tienjaars rente staat in één keer vier basispunten lager op 0,06%. Net als de Amerikaanse, Duitse en onze trouwens.

Bank of Japan leaves its key interest rates unchanged while announcing policy tweaks https://t.co/tvtqcwr9BR pic.twitter.com/IuyIUNAtLV — Bloomberg (@business) 31 juli 2018

Dat ziet er dan zo uit. Merk op dat het brave Zwitserland...

Bank of #Japan‘s balance sheet on course to hit 100% of GDP (vs 21% in the US and 42% in Eurozone) as Japan‘s Central Bankers keep asset purchase program going. pic.twitter.com/0IXWkRoD1u — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 31 juli 2018

Tetragon en Eurocastle rollen nu door, maar er zijn geen Q2-cijfers vandaag op het Damrak waar u echt op zit te wachten. Nabeurs is er nog wel Aperam. Verder is hert rustig na een slecht dagje tech in de VS. De Nasdaq 100 zit precies onderaan het opgaande trendkanaal, voor de tehnisch georiënteerden onder u.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier - is er eigenlijk nog niet - en analistenadvies is er ook:

De AFM meldt deze shorts en de spanning bij Fugro (morgen cijfers) bouwt zich verder op:

De agenda is vol met de Q2's van Apple als belangrijkste item? Er is ook een EU en Italiaans BBP-cijfer, Duitse werkloosheid en heel veel cijfers. De officiële Chinese inkoopmanagersindices over juli zijn door op 51,2 voor de industrie (51,4 verwacht) en 54,0 voor de dienstensector (55,0 verwacht).

01:00 BoJ rentebesluit -0,1%

01:50 Japan industriële productie jun -0,4% MoM

03:00 China manufacturing PMI jul 51,3

08:00 Avantium Q2-cijfers

08:00 Colruyt Q2-cijfers

08:00 Solvay Q2-cijfers

08:00 GBL Q2-cijfers

08:00 Sanofi Q2-cijfers

08:00 BP Q2-cijfers

08:00 Lufthansa Q2-cijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen jun 1,0% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI jul 2,4%

09:55 Duitsland werkloosheid jul 5,2%

11:00 Italië inflatie CPI jul -1,9% MoM

11:00 EU inflatie CPI jul 2,0%

11:00 EU BBP Q2 0,4% QoQ

12:00 Italië BBP Q2 0,2% QoQ

13:00 Pfizer Q2-cijfers

13:00 Procter & Gamble Q2-cijfers

13:00 Time Warner Q2-cijfers

14:30 VS personal income and outlays jun 0,4% MoM

14:30 VS Employment costs Q2 0,7%

15:45 VS Chicago PMI jul 63,0

16:00 VS consumentenvertrouwen jul 126,5

18:00 Aperam Q2-cijfers

22:00 Apple Q2-cijfers

En dan nog even dit

FANG Index?

NYSE Fang+TM Index has lost ~9 pct over 3 trading days. pic.twitter.com/wen53Kb3R0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 30 juli 2018

Ook nog, de update was al geweest:

Dit is ook geen kleintje:

Klaar is Kees?

"We're done with restructuring," Credit Suisse CEO Tidjane Thiam says as he hails latest results https://t.co/KRebAUZxcU pic.twitter.com/dKokdeyvev — Bloomberg (@business) 31 juli 2018

Let ook op Air France-KLM:

Lufthansa predicts that cost cuts and higher fares will help it reach annual targets https://t.co/I04ZxfPOI6 pic.twitter.com/f7AlOdg6VK — Bloomberg (@business) 31 juli 2018

Al maar meer, al maar sneller:

Voor de geïnteresseerden:

"It was the easiest call one could make, probably the easiest call I've seen in macro in 25 years."



Mark Carney discusses Brexit, the pound and preparations for the next financial crisis https://t.co/yMMhjjrFFe pic.twitter.com/dgqzX1xJ1d — Bloomberg (@business) 31 juli 2018

Tot slot deze: handelen doet u voor koerswinst, beleggen voor dividend en ooit kijken we nog wel eens vol verbazing terug op deze gouden jaren. En dan zijn er ook nog die buybacks en op CNBC kraaien de goeroes al tien jaar lang krach en bubbel. Het is me wat die beurswereld.

S&P 500 annualized dividend growth rate...

1990-1999: +3.5%

2000-2009: +3.4%

2010-Today: +10.4% — Charlie Bilello (@charliebilello) 30 juli 2018

