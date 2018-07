Goedemorgen allemaal,



Pff Royce weet U wat ik een gezonde correctie noem ,een 10% daling verdeelt over 1 maand , dit is mijn kleine mening .

En ik denk dat de oud beursplein 5 handelaars mijn mening ook delen .

Iedergeval de zon schijnt dus we gaan wat genieten op de fietst.

Leuke dag allemaal .