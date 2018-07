TA: AEX dipt, gezonde correctie

Mijn oude leermeester in het beleggen zei altijd: 'Royce, een correctie is nooit gezond als je in de markt zit, maar wel nodig om de angshazen weg te jagen'.

Toch zit ik nu weer met samengeknepen billen naar mijn schermen te kijken, waar de koersen in een paar dagen flink zijn gedaald. Hoe groot kan de schade van dit rondje winstnemingen op de Nederlandse beurs zijn?

Technisch komt het positieve technische plaatje van de AEX niet in gevaar, indien de AEX wordt opgevangen door de oude toppen. Bovendien is het consistente patroon van hogere toppen en hogere bodems intact.

Gezonde correctie-scenario

Deze keer bespreek ik het gezonde correctie-scenario, oftewel de pullback dip van de Nederlandse beurs in een sterke stijgende trend.



De aandelenbeurs ondergaat winstnemingen, nu de AEX terugzakt naar de voormalige weerstandszone tussen 570 en 572,81 punten. Vooralsnog ligt hier een stevig vangnet, waarvan ik verwacht dat de koersdip hier wordt opgevangen.

Het betreft een eenvoudig pullback scenario, waar de gebroken voormalige weerstand (527,81 punten) als nieuwe steun gaat fungeren.



Eerder genereerde de AEX een koopsignaal nadat de weerstand 572,81 (gevormd op 23 januari) opwaarts werd gebroken. Afgezien van tussentijdse dips kan de index op korte termijn naar 600-609. Op wat langere termijn verwachten wij 690-700 punten.

Het all-time-high van de Nederlandse beurs ligt rond 703. Zolang de beurs steeds maar 1 stapje terugzet, op elke 2 stappen vooruit, blijft het positieve koerspatroon intact.









Consistent patroon

Zolang de beurs enkel 1 stapje terugzet, op elke 2 stappen vooruit, kan het patroon met hogere bodems intact blijven.

Dit scenario heeft zich in de afgelopen maanden als volgt voltrokken (lees verder onder de grafiek):







Twee stappen vooruit:

De krachtige rally, die 26 maart vanaf de bodem rond 516,58 is ingezet, bracht de AEX in één ruk naar 572,90 punten, de top van medio mei. Dit was een stijging van ruim 56 indexpunten: twee stappen vooruit.

Eén stap terug:

Vervolgens viel de index terug naar 543,87 punten, waar de AEX eind juni/begin juli een bodem heeft gevormd.

Dat was een daling van iets meer dan 28 indexpunten: één stap terug. Bovendien was het een 50% retracement van de voorgaande stijging.

Weer twee stappen vooruit:

Vanaf de nieuwe (hogere) bodem rond 543,87 is tenslotte een stevige rally gestart, die nog steeds aan de gang is.

Indien er opnieuw een stijging van circa 56 indexpunten optreedt, levert dat een koersdoel rond de 600-punten op: twee stappen vooruit.

Weer één stap terug:

Indien de AEX vanaf de 600-puntengrens wederom een 50% retracement van de voorgaande stijging zou laten zien, dan komt de volgende bodem rond 572 punten te liggen: weer één stap terug.