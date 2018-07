Slot: Even niet dus

Auw, alweer. Nou ja, de Nasdaqjes kunnen een stootje hebben.

Bij ons is Heineken de opvallendste daler. Het fonds had vandaag Q2's. De marges vallen tegen, valuta en grondstofkosten vielen ook niet mee, maar als het goed is, is dit allemaal van tijdelijke aard. De cashflow schuimt wel het glas uit.

Heineken profiteert van warme zomer #Heineken https://t.co/KNMheeKJvY — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 30 juli 2018

De brede markt kleurt vooral rood, maar zonder erg:

Minnetjes en her en der een verdwaalde plus in Europa

Wall Street ook in de min, maar het zijn inderdaad de Nasdaqjes die echt rood kleuren

De AEX volatiliteit stijgt met 6,5%

Olie loopt lekker op, goud doet niks (goudmijnen dalen) en bij bitcoin is ook niet veel te beleven

Dan nu de items die echt bewegen

EUR/USD trekt een halve cent, maar ik zie geen trigger. Wellicht wat nervositeit in aanloop naar de BoJ en Fed-rentebesluiten deze week?

Dat vind ik niet bij de rentes terug. Uitgerekend VS en Japan bewegen het minste. Is er soms weer Brexit-gedoe? Excuses, maar dat is echt niet meer bij te houden. U ziet in ieder geval de basispunten wapperen

Beursplein 5

Even geen Heineken dus op het Damrak en dit zijn de adviezen vandaag. Signify haalt opgelucht adem, ING blijft redelijk onberoerd en Galapagos staat zowat op een procent van all time high €98,82

ING: naar hold van buy en naar €13,50 van €17,20 - Kepler Cheuvreux

ABN Amro: naar €28,60 van €28,40 - Kepler Cheuvreux

Galapagos: overweight en €130 - Barclays

Signify: naar €27 van €26,60 - JPMorgan

Verder nog iets?

De financials liggen goed

Aalberts zakt toch wel weg, check de grafiek

Air France-KLM heeft het weer eens op haar heupen

Woensdag cijfers Fugro. Succes en veel wijsheid gewenst

Woensdag voorbeurs zijn Q2's Fugro. Is dit record? Weet ik niet, maar het is heel veel. Er staat om precies te zijn 27,49% netto-short uit (and counting). Dit is ook weer ingewikkelder dan het lijkt, morgen hoop ik alles uit de doeken te doen. https://t.co/a6Dz2MMWoC pic.twitter.com/4ULjzMUhyh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 juli 2018

SBM Offshore is de 36e ofzo Braziliaanse dip er uit aan het lopen

PostNL mag de tarieven met 14% verhogen, maar de koers wordt met nog eentiende daarvan verhoogd

Besi vervolgt haar neergaande trend. Vrij enthousiast zelfs...

Takeaway begon sterk door die Israëlische overname, maar gaande de dag werd dit minder kosher bevonden

Opletten bij TomTom, we gaan nu toch niet weer een ritje in omgekeerde richting maken? Kwam vaker voor de laatste jaren

ICT weer eens

Ordina staat weer boven €2

Beter Bed, Accell en Acomo presteren weer slecht

bad hair day? Basic-Fit, Nedap en Pharming kunnen wel wat hebben

Morgen Apple, maar vanavond geen interessante cijfers in New York. Tot morgen, tenzij Wall Street het op haar heupen krijgt. Dan melden wij ons.