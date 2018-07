Update 12:30 uur: Heineken - Brazilië 0-1

Het is wat: Nederlandse beursfondsen en Brazilië... Het is ooit begonnen met die schoppartij in 1974? Toen trokken we uiteindelijk wél aan het langste eind. Oh, die aanval en die goal van Nummer Veertien. Waarom hangt die niet in het Rijksmuseum?

Vandaag schaart Heineken zich ook in het rijtje beursfondsen met een Brazilië dossier. Niet schrikken, want als het goed is, is die underperformance van nieuwe dochter Brasil Kirin van tijdelijke aard. Die overname drukt het hele jaar de winstmarge van het hele concern. De koersreactie is dan ook begrijpelijk.

Heineken is priced for perfection en dan moeten de cijfers ook perfect zijn. En dat zijn ze dus niet. Martin vindt de Q2's onderliggend wel goed en wijst vooral op de cashflow. Die ging in H1 naar €909 miljoen van €746 miljoen een jaar eerder.

Heineken profiteert van warme zomer #Heineken https://t.co/KNMheeKJvY — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 30 juli 2018

Dat priced for perfection kan ik mooi laten zien. U ziet winst- (blauw), omzet- (groen) en dividendverwachtingen (paars) heerlijk helder oplopen, maar helaas de waardering (rood) ook.

Vergelijk dit met andere Nederlandse fondsen, onze defensieve aandelen zijn aan de prijs. Zie vooral Unilever, Heineken dus, Philips, RELX en Wolters Kluwer. Opvallend dat die aandelen steeds duurder worden, waar bijvoorbeeld technologie (in de VS) steeds goedkoper wordt. Ene Facebook is net zo duur...

Dat u de hoofdprijs betaalt voor Heineken is niet raar. Bier verkoopt in goede en slechte tijden, het bedrijf heeft een uitstekend trackrecord en het aandeel doet per saldo door de jaren heen beter dan de markt. Zo verdubbelde het fonds deze eeuw, waar de AEX nog altijd tegen -14% aan kijkt.

Toch kan het geen kwaad nog eens naar Brazilie te kijken als Heineken belegger. Het Braziliaanse 3G Capital was de grote naam achter de overname van SABMiller door ABInBev. De beruchte durfinvesteerders - hardcore kostensnijders en schuldenladers - hebben daar een mooi aandeel van maakt.

Her ziet u de schattingen van de analisten voor Heineken:

Hier die voor ABInBev, alles (net even) beter. Vooral de marges.

De waarderingen ontlopen elkaar niet veel. Vooruit, ABInBev is ietsje goedkoper, maar het belangrijkste verschil is dividendrendement. Bij Heineken beurt u 1,6% en bij de Belgisch-Braziliaanse biermagnaten 4,1%.