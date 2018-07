Liveblog: Heineken, AEX en Facebook

Update 14:00 uur: Slechte Facebook verliezers?

Leuk punt hier nog op IEX HQ van een collega: die grote boze shorters hoort u ook nooit janken als cijfers onverwacht meevallen en ze hun posities als de bliksem moeten coveren. Heel wat professioneler inderdaad. U hebt het bericht gezien. De Facebook deceptie van vorige week krijgt een staartje?

Beleggers boos na vrije val koers Facebook https://t.co/lLbJ7sKj3t #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 29 juli 2018

Hou op met zeuren en ga op de blaren zitten. Dit is naar mijn bescheiden smaak een staaltje beleggersopportunisme, zoals ik het zelden heb gezien. Wat een drogreden ook. De cijfers van Facebbook zijn vrijwel altijd ver uit het lood met de consensusverwachting. Het bedrijf voert de analisten niet.

Sinds de beursgang in 2012 vielen de cijfers vrijwel ieder kwartaal dik en dik mee. Niemand die daar over klaagde, want het waanzinnig mooie aandeel en bedrijf (de winst klotst over de plinten) Facebook knalde alle beleggersportfolio's door het plafond. Nu het een keertje andersom is, is het meteen huilen.

Slechte verliezers.

Let wel, ik ben misschien extreem. Ik vind zelfs dat gedupeerde beleggers sowieso niet bestaan. Zelfs belazerd worden is beleggersrisico. Leer daar mee leven. Als de wet is overtreden, is het een zaak van justitie, maar als belegger bent u uw geld helaas kwijt. Schadevergoeding is altijd een sigaar uit eigen of andermans doos.

Hier heb ik al vaak met u over geclashed in de Koffiekamer. Als u er anders over denkt - en daar zijn ook goede argumenten voor - let's agreee to disagree. Daarvoor hebben we tenslotte een beurs.

Update 13:30: Vakantie-overpeinzing

Terloops twitter ik het. Inderdaad, 15 september is het tien jaar geleden dat Lehman Brothers failliet ging. De koersen liepen daarna nog een tikje tegen ons in, om een understatement te gebruiken, maar daarna begon een koersfeest dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Ja, wie had dat gedacht...

Bij mijn weten werkelijk helemaal niemand. Een mooie om vandaag in uw vakantiestoel over na te denken. Eerlijk zeggen, hoeveel rendement hebt u sinds die dag of de bodem in 2009 laten liggen omdat We Dit Keer Toch Echt Ten Onder Gingen? De les die ik leerde is dat ik ook de volgend keer braaf blijf door beleggen.

Ik ben een maandelijkse middelaar en bleef dat ook eind 2008 en begin 2009 doen. Dat streek werkelijk tegen al mijn haren in, maar strategie is strategie. Bedenk nú ook uw les. Doe dat echt van tevoren, want als het één keer zo ver is... doe u altijd het verkeerde. Op zeker dat ik ook in paniek was weg gerend.

Verder mag u de de rendementen zelf uitrekenen en weer bleek een inktzwarte bladzijde in de beursgeschiedenis een perfect koopmoment. Ja, achteraf is het gemakkelijk. Uiteindelijk bleek voor de AEX 194,99 de bodem, maar toen die stand verscheen dacht iedereen eerder aan 100 dan 300 (ik ook).

Geen idee, we vragen het @amberbrantsen Grafiekjes er bij, want nog een maandje en dan is t 10jr #LehmanBrothers Joe, met dividend er bij is AEX verdubbeld sinds kredietcrisis #wiehaddatgedacht #niemand pic.twitter.com/xHzMigbFIa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 juli 2018

Update 12:30 uur: Heineken - Brazilië 0-1

Het is wat: Nederlandse beursfondsen en Brazilië... Het is ooit begonnen met die schoppartij in 1974? Toen trokken we uiteindelijk wél aan het langste eind. Oh, die aanval en die goal van Nummer Veertien. Waarom hangt die niet in het Rijksmuseum?





Vandaag schaart Heineken zich ook in het rijtje beursfondsen met een Brazilië dossier. Niet schrikken, want als het goed is, is die underperformance van nieuwe dochter Brasil Kirin van tijdelijke aard. Die overname drukt het hele jaar de winstmarge van het hele concern. De koersreactie is dan ook begrijpelijk.

Heineken is priced for perfection en dan moeten de cijfers ook perfect zijn. En dat zijn ze dus niet. Martin vindt de Q2's onderliggend wel goed en wijst vooral op de cashflow. Die ging in H1 naar €909 miljoen, tegen €746 miljoen een jaar eerder.

Heineken profiteert van warme zomer #Heineken https://t.co/KNMheeKJvY — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 30 juli 2018

Dat priced for perfection kan ik mooi laten zien. U ziet winst- (blauw), omzet- (groen) en dividendverwachtingen (paars) heerlijk helder oplopen, maar helaas de waardering (rood) ook.







Vergelijk dit met andere Nederlandse fondsen, onze defensieve aandelen zijn aan de prijs. Zie vooral Unilever, Heineken dus, Philips, RELX en Wolters Kluwer. Opvallend dat die aandelen steeds duurder worden, waar bijvoorbeeld technologie (in de VS) steeds goedkoper wordt. Ene Facebook is net zo duur...







Dat u de hoofdprijs betaalt voor Heineken is niet raar. Bier verkoopt in goede en slechte tijden, het bedrijf heeft een uitstekend trackrecord en het aandeel doet het per saldo door de jaren heen beter dan de markt. Zo verdubbelde het fonds deze eeuw, waar de AEX nog altijd tegen -14% aan kijkt.

Toch kan het geen kwaad nog eens naar Brazilie te kijken als Heineken-belegger. Het Braziliaanse 3G Capital was de grote naam achter de overname van SABMiller door ABInBev. De beruchte durfinvesteerders - hardcore kostensnijders en schuldenladers - hebben daar een mooi aandeel van maakt.

Hier ziet u de schattingen van de analisten voor Heineken:







Hier die voor ABInBev, alles (net even) beter. Vooral de marges.







De waarderingen ontlopen elkaar niet veel. Vooruit, ABInBev is ietsje goedkoper, maar het belangrijkste verschil is dividendrendement. Bij Heineken beurt u 1,6% en bij de Belgisch-Braziliaanse biermagnaten 4,1%.