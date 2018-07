De AEX is de week met een min van 0,4% begonnen. De index doet het daarmee iets slechter dan de DAX en CAC, die het verlies weten te beperken tot 0,2% en 0,3%.

Deze underperformance wordt door Heineken veroorzaakt, dat met een weging van 4% de Amsterdamse beurs 0,2% extra naar beneden trekt.

Het is echter niet iets om ons zorgen over te maken, want de AEX-herbeleggingsindex staat dit jaar nog altijd 8% in de plus. Vooraf zullen veel van u hiervoor hebben getekend. Kortom, zo slecht is die beurs van ons nog niet.

Heineken

De grote verliezer op het Damrak is Heineken, met een verlies van 4,6%. De bierbrouwer heeft over het eerste halfjaar van 2018 een 4% hogere omzet in de boeken gezet in vergelijking met vorig jaar. Deze steeg van €10,4 miljard in H1 2017 naar €10,8 in H1 2018. Hier zit de pijn niet.

De tegenvaller zit hem in de operationele marge, die daalde van 17,5% naar 16,3%. Het gevolg was dat verwachting voor 2018 met 20 basispunten negatief moest worden bijgesteld. Hier worden beleggers niet vrolijk van, waardoor zij het aandeel lager zetten.

Overigens kunnen aandeelhouders komende woensdag 1 augustus een interimdividend van €0,59 per aandeel incasseren.

PostNL

PostNL (+1,5%) doet het vandaag goed op de beurs, nadat de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM) bekend heeft gemaakt dat het bedrijf de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2019 met 14,2% mag verhogen. Dit is uiteraard gunstig voor de marges van de onderneming, wat beleggers wel kunnen waarderen.

Marktoverzicht

De AEX (-0,4%) ligt er wat zwakker bij dan de overige Europese beurzen.

De Amerikaanse futures staan met 0,2% in de min.

Goud doet niet veel en daalt 0,1%.

Olie: WTI en Brent stijgen 0,8% en 0,2%.

De euro noteert 1,167 ten opzichte van dollar. Dit houdt een stijging in van 0,1%.

Rentes: De tienjaarsrentes in Europa lopen in brede lijn op. Uitschieter is de Italiaanse rente, die 6 basispunten oploopt en een yield noteert van 2,8%. De vergoeding op Nederlandse staatsleningen neemt toe met 2 basispunten, maar schokkend is het niet, gezien de rente van 0,52%.

Damrak

Galapagos is de uitschieter omhoog onder de Nederlandse hoofdfondsen, met een winst van 2,6%. Barclays is gestart met het volgen van het aandeel en geeft een overweight advies met een koersdoel van €130.

Altice (-2,4%) doet wat hij wil, en vandaag is dat lager.

Signify (+2,5%) moest vrijdag een groot deel van de winst prijsgeven. Maar vandaag gaat het lekker nadat JPMorgan het koersdoel van het aandeel verhoogde, van €26,50 naar € 27,00.

Daar waar ASMI de koploper is met een winst van 2,3% in de AMX, is het weer drama bij Besi, dat 2,4% moet prijsgeven. Belangrijk nieuws is er niet.

Beleggers weten niet goed wat ze aanmoeten met Wessanen (-1,8%). Vrijdag behoorde het aandeel tot de grote stijgers en vandaag noteert het wederom in de onderste regionen van de middelgrote fondsen.

Beter Bed (-2,6%) krijgt nog een trap na. Die cijfers van afgelopen vrijdag waren niet best.

Adviezen