Heineken heeft Q2-cijfers. Ai, ze skipt de guidance 2018. Omzet valt mee, maar marges vallen tegen. Hoe structureel gaat dat laatste worden?

ING is bij ons de grootste naam en in het buitenland is dat Apple. Het cijferseizoen dendert deze week door en - eerste week van de nieuwe maand - er volgt een flinke reeks macrodata met inkoopmanagersindices en Amerikaanse arbeidsmarktdata. Verder zijn er rentebesluiten Fed en BoJ.

volgende week nieuwe cijferparade op de beurs: een wrap up van afgelopen week en een vooruitblik naar volgende week: https://t.co/aKrZwy9qgh — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 29 juli 2018

De kop is er af en we starten wat flauwtjes vandaag. Alles lager, zelfs de dollar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Takeaway doet voor €135 miljoen een Israëlische overname en Pharming geeft extra aandelen uit. Het belangrijkste nieuws vindt u hier en het analistenadvies luidt als volgt. Barclays gaat Galapagos volgen:

Galapagos: overweight en €130 - Barclays

Signify: naar €27 van €16,60 - JPMorgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is vrij kort, maar kent wel de eerste schatting van de Duitse inflatie over deze maand:

08:00 Umicore Q2-cijfers

08:00 KPN notering €0,04 ex-dividend

08:00 Heineken Q2-cijfers

09:00 Spanje inflatie CPI jul 2,3%

11:00 EU consumentenvertrouwen jul -0,6

13:00 Caterpillar Q2-cijfers

14:00 Duitsland Inflatie CPI jul 0,4% MoM

En dan nog even dit

CBS-cijfers:

Producenten in de industrie waren in juli 2018 voor de tweede maand op rij minder positief dan een maand eerder.https://t.co/klpcUof1fh pic.twitter.com/y0cClrEBu1 — CBS (@statistiekcbs) 30 juli 2018

Benutting van de beschikbare productiecapaciteit in de industrie op hoogste niveau in 17 jaarhttps://t.co/klpcUof1fh pic.twitter.com/1P8IPX6e9r — CBS (@statistiekcbs) 30 juli 2018

Industrie rekende in juni 5 procent meer voor haar producten dan een jaar eerder.https://t.co/AmyXa6Q7vi pic.twitter.com/liSVYMGWPd — CBS (@statistiekcbs) 30 juli 2018

En of het een drukke week is:

U.S. stock index futures dip ahead of big earnings week https://t.co/VwiSin9MFM pic.twitter.com/OFeV5cGf5H — Reuters Top News (@Reuters) 30 juli 2018

Morgen BoJ en woensdag Fed:

Dollar treads water as key central bank meetings loom https://t.co/PyFp6NqcmQ pic.twitter.com/wPtRq6f3Xb — Reuters Top News (@Reuters) 30 juli 2018

Nog een agenda:

What to watch out for in commodities this week https://t.co/RX6RRGBiTF pic.twitter.com/Lc9v511ojK — Bloomberg (@business) 30 juli 2018

Voor iedereen toch?

Walmart discovers why the 'last mile' is the hardest https://t.co/PyKzEZ4zxg — Reuters Top News (@Reuters) 30 juli 2018

