Slot: En nu een koud biertje

Wat een beursweek! Alles wat de markt mooi en lelijk en vooral zo verslavend maakt kwam voorbij. Lekker hectisch. Enorme koersklappers naar boven en beneden van bekende fondsen, we zijn er nog duizelig van, want ook vandaag was het weer goed raak. En de AEX? Die tikte een nieuwe jaartop aan.

De AEX herbeleggingsindex staat zelfs op een all time high. Met +8,2% dit jaar is dit precies het langjarig bruto gemiddelde van Nederlandse aandelen.

AEX vandaag: +0,5%

AEX deze week: +0,7%

AEX deze maand: +4,4%

AEX dit jaar: +5,8%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +8,2%

Wat bakte de brede markt er van deze week? Bitcoin, olie en de Amerikaanse rente (rond 3%) zijn de winnaars. De volatilteit en de euro zijn de verliezers en nullen voor de komma zijn we niet gewend bij de Nasdaqjes.

AEX

De AEX laat risciobereidheid zien. De cyslische fondsen en financials presteren beter dan de defensieve. ArcelorMittal vinden we bijna altijd boven- of onderaan, maar dat Signify, Randstad, ING en ABN Amro het goed doen is bijzonder welkom. Deze fondsen hebben het moeilijk dit jaar.

Aalberts valt nog het meest uit de toon, maar dat is een aandeel waar ik volgens mij nog nooit iemand over heb horen klagen.

AMX

Over ieder afzonderlijk aandeel in de AMX is zo'n beetje wekelijks een boek te schrijven. De nummer één en de nummer laatste maken er vandaag een dolle en wat minder dolle boel van. Besi krijgt toch ook weer een flinke tik en kijk TomTom eens opschuiven.

AScX

Binck is ook weer eens weekwinnaar en ach en wee, Beter Bed. Acomo ligt ook niet goed. ForFarmers is het even kwijt en VolkerWessels blijft ook maar dalen. Gelukkig hebben we Heijmans nog!

Beetje korte slotcall, maar we zijn hier echt compleet gaar bij IEX na deze drukke en ook nog eens bloedhete week. Graag gedaan en u weer bedankt voor uw bezoek en reacties. Tot zondag, dan verzorgt Nico de vooruitblik. Ik gok op een enorm aandelenoverzicht. Prettig weekend en stay tuned.