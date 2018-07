Aan bearmarkten kun je veel labels hangen, politiek is er éen en er zijn er meerdere die in aanmerking komen.. Da's het rationele aspect. Het neemt niet weg dat ze al in de desbetreffende grafieken staan gebeiteld, en enkel nog maar tot uiting hoeven te komen.. Het is net met welke blik je ernaar kijkt, de meest 'logische' of vanuit de markt zelf!..