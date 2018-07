Fondsenrondje: Verder omhoog

De AEX noteert een plus van 0,3%. Dit is in lijn met de overige Europese indices. Ondanks dat de Amsterdamse hoofdindex als geheel niet al te veel beweegt, gebeurt er onderliggend wel het nodige.

Het zijn de bedrijven met kwartaalcijfers die behoren tot de grootste stijgers of dalers op het Damrak. Al hebben we in Amsterdam ook een maker van olieproductieplatforms genoteerd die omhoog knalt.

SBM Offshore

SBM Offshore (+12,3%) is de grootste stijger van de dag op het Damrak, nadat het een deal heeft gesloten met Petrobras en de Braziliaanse autoriteiten. Hierdoor mag het bedrijf weer opdrachten van Petrobras aannemen.

SBM betaalt een bedrag van $328 miljoen, waarvan $180 miljoen in delen uitgekeerd mag worden tot en met 2030. Goed nieuws, aangezien de maker van olieproductieplatforms hiervoor al een voorziening had genomen van $299 miljoen.

Signify

Het komt niet vaak voor dat beleggers zo enthousiast reageren op de bekendmaking van een omzetwaarschuwing. Het aandeel Signify stijgt maar liefst met 7,9%. Het management verwacht dat de omzet in 2018 niet hoger zal zijn dan in 2017.

Het nettoresultaat valt in het tweede kwartaal ook terug van €73 miljoen naar €29 miljoen. Dit klinkt dramatisch, maar vorig jaar had Signify nog profijt van een buitengewone bate door de verkoop van onroerend goed.

Positief is dat het aandeleninkoopprogramma wordt verdubbeld naar €300 miljoen. Waarschijnlijk is dit de trigger voor de koerssprong van vandaag.

Flow Traders

Met afstand de grootste bleeder binnen de AMX is Flow Traders, dat 10,4% aan beurswaarde moet inleveren. De winst in het tweede kwartaal viel door de lage volatiliteit op de beurzen fors terug naar €0,37 per aandeel.

Eerlijk gezegd komen deze cijfers niet als een verrassing, al denkt de markt daar anders over. En we weten het: de markt heeft altijd gelijk. Mocht de beweging op de beurzen weer terugkomen, dan is Flow Traders de eerste die daarvan profiteert. Maar goed, dit kan lang duren.

Beter Bed

Beter Bed (-6,1%) presenteerde vanochtend opnieuw beroerde cijfers. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 4%, maar veel pijnlijker is nog dat het bedrijf een verlies van €0,31 moest noteren.

Kortom, voor de nieuwe ceo John Kruijssen is er veel werk aan de winkel om het tij te laten keren. Met name Duitsland blijft het zorgenkindje.

Marktoverzicht

De AEX (+0,3%) presteert in lijn met de DAX en CAC.

Futures VS: de beurzen in de VS blijven dicht bij huis, al staat er voorlopig een klein plusje op de borden.

Goud doet niet veel en daalt 0,1%.

Olie: WTI en Brent dalen 0,4%.

De dollar wordt 0,1% meer waard ten opzichte van de euro.

Rentes: in renteland gebeurt er weer eens helemaal niets.

Damrak

Cyclische bedrijven liggen er sterk bij. ArcelorMittal gaat hard, met een winst van 3,2%.

Ook ING (+1,1%) en Randstad (1,1%) noteren aan de bovenkant van het linkerrijtje. Typisch gevalletje van risk on, want echt belangrijk nieuws is er niet te vinden.

We zien dat de defensieve havens Unilever (-0,4%) en Heineken (-0,2%) een mindere dag hebben. Overigens vielen de cijfers van Danone niet tegen.

Uitschieter naar beneden is Relx (-1,6%) dat een deel van de winst van gisteren moet inleveren.

Hetzelfde geldt voor Pharming (-3,5%), dat een stapje terug moet. Zijn het winstnemingen?

Takeaway.com (+4,3%) heeft een uitstekend jaar achter de rug en profiteert van een koopadvies van ING. Het koersdoel is €65.

Wessanen krijgt ook een adviesverhoging. KBC zet het aandeel op een koop, maar verlaagt het koersdoel van €16 naar €14,50.

Helemaal vergeten. Nedap is de uitblinker in de ASCX met een winst van 5,7%, nadat het gisteren nabeurs beter dan verwachte halfjaarcijfers publiceerde.

Adviezen