Update 12:15 uur: Nieuwe top AEX

Gefelicteerd iedereen:

Het is hier 31 graden in Amsterdam en de #AEX stookt kachel en terrasverwarmer nog verder op, een nieuwe jaartop op 576,73 #hittegolfrally2018 pic.twitter.com/w6kdAiBplw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juli 2018

Wie het kleine niet eert... Al die jaarlijkse dividendjes hebben sinds 4 maart 1983 al voor 1326,79 indexpuntjes aanwas gezorgd. Da's bijna twee keer de all time high van de prijsindex (703,18 uit 2000).

De #AEX herbeleggingsindex ("de Nederlandse #DAX") staat zelfs op een nieuwe all time high op 1903,52 pic.twitter.com/FRaDdVsnbF — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juli 2018

Update 12:00 uur: SBM Offshore

Wispelturige lui die Brazilianen. Ja, het is heel goed nieuws. Onverwacht ook zo kort na die vorige teleurstelling en vandaar ook die forse koersreactie. Hier leest u Nico, die ook blij is maar wel een voorbehoud maakt:

Blijft nog over de enigszins vreemde aanklacht die begin juli opeens uit de hoge hoed kwam, en waar een andere rechtbank Petrobras sommeerde te betalen bedragen aan SBM in te houden. SBM is nu in beroep tegen die aanklacht en het is onduidelijk hoe dat gaat aflopen.

ING is het meest enthousiast? Het huis spreekt van een draai van 180 graden:

Belangrijk punt in de overeenkomst noemt ING dat Petrobras geen eiser meer is in de zaak die is aangespannen door de MPF. De openbaar aanklager moet nu alleen optrekken in de kwestie tegen SBM, om de rechter te overtuigen.

Juridisch is het allemaal vrij ingewikkeld. KBC Secuities, dat het advies voor SBM Offshore met een eurootje verhoogt naar €20, is er net als Nico niet gerust in, want het Ministério Público Federal is geen onderdeel van de overeenkomst. KBC denkt dat in het slechtste geval de bedragen in de MPF rechtszaak lager uit vallen.

Ik wil geen spelbreker zijn bij dit goede nieuws en mooie koersstijging, maar ik kan de déja-vu's moeilijk onderdrukken. Was het niet al eerder voorbij? In de al bijna zes jaar durende SBM Offshore smeergeldaffaire toverden echter steeds weer andere Braziliaanse instanties of rechters een wit konijn uit de hoge hoed.

Vooralsnog kunnen we alleen maar hopen dat alles over is. In ieder geval kan SBM Offshore wel weer meedoen in Brazilië en mogelijk business binnenhalen. En dat is tenslotte het allerbelangrijkste. Een boete is eenmalig auw.

Update 11:00 uur: Go with the Flow Traders

De winst in Q1 was €2,36 per aandeel. De winst in Q2 was €0,37. Welkom bij de Q2's van handelshuis Flow Traders. Gelet op de koers vandaag is de beurs daar niet blij mee, maar wees er blij mee, zou ik zeggen. Want Flow Traders maakt vandaag volledig waar waarvoor u het in porto hebt, toch?

Wat is een heerlijker om volatiliteit long te zitten - bij voorkeur met een hefboompje - als er ineens een event op de beurs is, de koersen imploderen en de volatiliteit in een paar tikken tientallen procenten oploopt? Kassa. Helaas, in volatiliteit zélf handelen is peperduur en extreem risicovol.

In Q1, toen de beurs plots hard daalde, waren er grote ongelukken met VIX-producten. Op het Damrak stond temidden van alle koersellende ene Flow Traders te stralen. Het handelshuis in ETF's valt of staat met volatiliteit. Het is geen perfect correlerende, maar wel mooie hedge daar tegen.

Waarom dan ingewikkeld doen met perperdure VIX of VIX on VIX futures als u gewoon een mooi aandeel kan kopen dat u ook beschermt bij beursdalingen? Want Flow Traders is een prima handelstent van Nederlandse bodem, waar heel wat vernuft rond loopt én dat u in de winst laat delen.

U hebt onderliggende waarde, krijgt dividend als er winst is en die VIX futures zijn maar enge stukjes papier. Er is maar één nadeel. Als de volatiliteit implodeert, niks doet of gestaag zakt, draait het bedrijf ook als een zak aardappelen. Zoals vandaag. Het valt allemaal toch een beetje boel tegen.

Hoe minder het met Flow Traders gaat, hoe beter de beurs het doet? Ja, de AEX schurkt tegen de jaartop aan. Zo werkt het bij een hedge. Beschermt u bij dalingen, is een blok aan het been bij stijgingen.







Geef ik ook geïndexeerd. Merk op hoe vaak die vola bubbelpatroontjes neer zet. Zeunuwenspul.





Update 10:20 uur: Waar zijn we nou helemaal mee bezig?

Jongens, even de stoelen achteruit. Pfff, al die cijfers, al de toestanden. Is dit nou echt nodig met die hitte? :-)

Bij de banken hebben ze prima airco, zo te zien. De analisten beuken ook gewoon door.

Heb ik ze allemaal? De verzamelde analisten- en bankenadviezen vandaag. Hier en daar wappert er een koers op. Mijn persoonlijke favo's zijn de upgrades met koersdoelverláging #AEX pic.twitter.com/WmuJ9HfY1j — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 juli 2018

Update 09:55 uur: Signify

Maken we ook niet iedere dag mee. Signify dat van het koersenbord spat op een... omzetwaarschuwing. Die stond echter in de sterren geschreven én was ingeprijsd, nadat ze ongeveer de complete concurrentie al had gewaarschuwd voor alles wat maar los en vast zit en licht geeft.

Sterker, er is wellicht opluchting dat er géén winstwaarschuwing is en Signify vast houdt aan haar langere termijndoelen. De cashflow is ook sterk en het bedrijf onderstreept dat zelf door zijn aandeleninkoopprogramma te verdubbelen naar €300 miljoen. Kniesoor die dan nog op omzet let :-)

Zonder gekheid, dat de omzet een probleem is, wist u al bij de beursgang. Gisteren schreef ik nog over KPN en PostNL, die goed zijn in steeds meer winst halen uit dalende of stagnerende omzetten en daar een mooi dividend mee betalen. Signify is hard op ook zo'n aandeel te worden?

Daar hoeft niks mis mee te zijn. Kan u nog jaren plezier aan beleven. Op de huidige koers doet het aandeel 5,5% dividendrendement en vindt gretig aftrek vandaag.

Dit plaatje laat zien hoe #KPN (+4% op Q2's) meer winst uit minder omzet halen tot kunst heeft verheven.

- Oranje: koers

- Blauw verwacht winst per aandeel

- Groen: verwachte omzet per aandeel

- Paars: verwacht dividend per aandeel

Vraag is hoe lang KPN dit kan volhouden #AEX pic.twitter.com/0NfkEOAjcw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 juli 2018

Misschien kan #KPN dit nog jaren volhouden. Zelfde grafiek, voormalig #PTT zusje #PostNL doet het al acht jaar #AEX pic.twitter.com/wqFHF4s08R — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 juli 2018

Update 09:25 uur: Beter Bed 2.0

Het zijn zelfs triple digits. Met een min er voor. Hier is het rampzalige persbericht, want zo mag ik het wel noemen toch?

Vloek nog een keer en vergeet vervolgens alles wat u van Beter Bed weet. Het is letterlijk Stunde Null, want de pijn zit vooral in Duitsland. De beleggingspropositie begint vandaag opnieuw. In feite komt het er op neer of u wel of niet wil beleggen in een Europese bedden- en matrassenretailer.

Nico vat het samen:

CEO John Kruijssen vat duidelijk de koe bij de horens en komt later dit jaar met een strategisch plan, waarin heilige huisjes niet worden gespaard. Het lijkt logisch de succesformule van Beter Bed in Nederland te kopiëren naar Duitsland en daarbij heeft men grotere winkels nodig op andere locaties.

Beter Bed loopt al vooruit hierop, want er zijn al vijftien Duitse winkels gesloten en ook de Spaanse gaan dicht. Pluspuntjes zijn dat de omzetdaling in Duitsland is gestuit en dat Nederland wel goed draait. Vandaar ook dat het logisch lijkt die formule uit te rollen. Beter Bed is nu een beetje een ratjetoe.

Met al haar ervaring met beddenwinkels moet dit Beter Bed kunnen lukken. Grote vraag is of Beter Bed ook online haar mannetje weet te staan. Daar laat ze het tot dusverre liggen en ik hoef u niets over (mogelijke) concurrentie te vertellen. Enfin, er staat nu €6,10 op het bord. Is dat duur of goedkoop?

Lastig. Fundamentele sommen zijn even amper te maken. Wie van risico houdt: nu al dan niet in Beter Bed beleggen heeft veel weg van een gok. Geen blinde, dat dan weer wel, want het bedrijf lijkt door het absolute dal heen. De koers nog niet. Die zet zojuist weer een nieuwe gruwelbodem neer.

Ik wens John en zijn mensen heel veel succes.