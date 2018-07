Signify geeft een omzetwaarschuwing. Het bedrijf houdt wel vast aan winst en marges voor dit jaar:

Beter Bed heeft ook rotcijfers, skipt dividend en komt dit jaar met een strategie-update.

Flow Traders heeft Q2's, die uiteraard beduidend minder zijn dan over Q1. Het bedrijf zegt wel op schema te zijn voor een recordwinst dit jaar.

Gelukkig is er wel goed nieuws SBM Offshore. Nico duidt.

Het kleine Nedap heeft wel mooie cijfers en Facebook sloot gisteravond -19%. Nabeurs Wall Street kwamen deze bedrijven nog door met Q2-cijfers en dit waren de de koersreacties: Amazon +3,3%, Intel -5,7% en Starbucks: +0,5%. Gek, Intel versloeg de verwachtingen en verhoogde zelfs de outlook. Ik weet het niet.

De beursopening mag die naam amper hebben. Zoek de beweging.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier en er is analistenadvies. Hm, de FC Berenberg is ook wakker geworden bij Besi.

Besi: naar hold van buy en naar €21 van €37,50 - Berenberg

RELX: naar €19,50 van €18,35

Altice: equalweight - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar 2900p van 3000p - RBC

Royal Dutch Shell: naar €32 van €31 - CFRA

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met weer heel veel cijfers én de eerste schatting BBP VS Q2, er wordt liefst +4,1% verwacht:

01:30 Japan CPI jul 0,7%

07:30 Frankrijk BBP Q2 0,3% QoQ

08:00 Signify Q2-cijfers

08:00 Beter Bed Q2-cijfers

08:00 Flow Traders Q2-cijfers

08:00 BASF Q2-cijfers

08:00 Lafargeholcim Q2-cijfers

08:00 Renault Q2-cijfers

08:00 Danone Q2-cijfers

08:00 L'Oreal Q2-cijfers

08:00 Duitsland importprijzen jun 0,2% MoM

08:45 Frankrijk consumentenuitgaven jun 0,6% MoM

13:00 Abbvie Q2-cijfers

13:00 Merck & Co Q2-cijfers

13:00 Twitter Q2-cijfers

13:00 Chevron Q2-cijfers

13:00 Exxon Mobil Q2-cijfers

14:30 VS BBP Q2 4,1%

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jul 97,1

En dan nog even dit

Cijfer van de dag:

Consumers, soybeans seen powering U.S. second-quarter growth https://t.co/4jZjOqXwxW pic.twitter.com/DsqffturVE — Reuters Top News (@Reuters) 27 juli 2018

China zou toch?

'Qualcomm has for many years been a real worry of Beijing’s, so it’s not surprising—trade war or no trade war—that this deal got scuttled,' said a longtime China economist https://t.co/eKeUMQPqFG — The Wall Street Journal (@WSJ) 26 juli 2018

Interessant:

China is digging in for a long trade conflict by cushioning growth https://t.co/mditscJXo5 pic.twitter.com/c2H87WKE3v — Bloomberg Markets (@markets) 27 juli 2018

Even nalezen:

Amazon earnings skyrocket on cloud computing, advertising https://t.co/nKg5vrcOtS pic.twitter.com/Q75aVe1PrH — Reuters Top News (@Reuters) 27 juli 2018

Het gaat maar door met die autofabrikanten:

Hyundai Motor warns of more pain from tariffs https://t.co/vd5UXaIx93 pic.twitter.com/fznMEHCJy4 — Bloomberg Markets (@markets) 26 juli 2018

Ach:

Winklevoss' Bitcoin ETF is rejected by the SEC https://t.co/AChaMrk2z4 pic.twitter.com/zDCFS1VyS6 — Bloomberg Markets (@markets) 26 juli 2018

Maandag:

Nog eentje:

‘Facebook's loss today is about two thirds the size of the

1929 Black Tuesday total market loss, even when adjusted for inflation’

(Bloomberg) — Erik Mauritz (@erikmauritz) 26 juli 2018

