We zijn er nog niet, om 22:00 uur zijn er ook nog Q2's van Intel, Starbucks en... Amazon!

Waar begin ik op zo'n dag met zoveel cijfers? Ik geef gewoon een zwik koersreacties van Nederlandse en buitenlandse cijferaars, aandelen met een verhaal en de fondsen die (Duitse autobouwers) op de handelsvredespijp van VS en EU staan te roken.

Dan was er ook nog een ECB (non-)rentebesluit. De euro zakte er een half centje op, hoewel de bank niets nieuws vertelde:

Draghi is upbeat on the inflation outlook as trade tensions ease https://t.co/AzGyCzEK31 pic.twitter.com/7UIxuaLIlm