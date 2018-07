quote: Bonost schreef op 26 jul 2018 om 14:11:

Of kijk gewoon eens positief naar de toekomst :)

Ik kijk naar de toekomst en stel me een rentetarief van 3% voor......ik kijk om me heen naar iedereen die compleet tot de nok toe gefinancierd is...ik voorzie dat zoiets weleens pijnlijk kan gaan uitpakkek.don't get me wrong....ik had niets tegen de 0% rente en aankoop obligaties dat was hard nodig echter we zitten nu in een hoogconjunctuur en dan moet je zo snel mogelijk terug naar normaal.De huizenkopers die tegen elkaar opbieden boven de vraagprijs....dat doe je toch alleen maar met gratis geld?