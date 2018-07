Update 09:45 uur: Shell en het D-woord

Primeur, volgens mij. De Royal Dutch Shell CEO zonder das en daar is echt wel over nagedacht. Misschien wil Royal Dutch Shell minder formeel en stijf overkomen. Enfin, bestuursvoorzitter Ben van Beurden vertelt u zelf de Q2's.

Today we take an important step towards delivering our world-class investment case, with the launch of our share buyback programme. Hear from Shell CEO, Ben van Beurden. #ShellResults pic.twitter.com/QyHuRiSJ4n — Shell (@Shell) 26 juli 2018

Het gaat in drievoud bij De Koninklijke. Dit is twee:

#ShellResults On a current cost of supplies (CCS) basis, Q2 2018 earnings, excluding identified items, were $4.7 billion, up 30% from $3.6 billion for Q2 2017. https://t.co/QLAaA9f25y pic.twitter.com/6c4EFP6sjm — Shell (@Shell) 26 juli 2018

Nog eentje en oh, wat een cashflow genereert Shell. Lekker hoor. Dit is gewoon Dagobert Duck.

#ShellResults Cash flow from operations for Q2 2018 was $9.5 billion. Free cash flow for Q2 2018 was $9.5 billion. https://t.co/Gfu3S8rVWi pic.twitter.com/4Sva81YsrW — Shell (@Shell) 26 juli 2018

U ziet de koersreactie, de Q2's worden lauw ontvangen. Wellicht was er even meer gehoopt, met die mooie olieprijzen in dat kwartaal en dat het concern klaar is met haar jarenlange desinvestering van $ 30 miljard. De cijfers zijn zo ongeveer in de prik en zo heurt het natuurlijk ook bij Shell.







Zondag schreef ik stiekem in mijn vooruitblik wanneer het woord dividendverhoging weer valt. Vandaag nog niet. Wel start Olies met haar eigen aandeleninkoopprogramma van $ 25 miljard, maar ook dat was al aangekondigd. Alleen een datum stond nog niet vast. Shell acht nu de tijd rijp daarvoor.

Dat getuigt van zelfvertrouwen bij het bedrijf, dat ze haar eigen financiële conditie weer zo gezond acht dat ze dit kan behappen. En ze kunnen goed rekenen bij Shell. Het is eigenlijk ook een soort van positieve outlook. Jammer dat de koers nu bijna € 30 doet. Die € 16,50 van 2016 was leuker geweest...

Wat hebt ú liever, eigen aandeleninkoop of een dividendverhoging? Dat geld komt in beide gevallen uw kant op. Zelf vind ik dividend leuker, want dat rekent en grafiekt zo mooi. Zeker bij Shell schept dat wel verplichtingen voor de toekomst, want verlagen of passeren is daar natuurlijk uit den boze.

Eigen aandeleninkoop is eenmalig. Oh ja, misschien zijn ze bij Shell ook helemaal klaar met die nationale dividenddiscussie. U weet wel, die € 1,4 miljard waarmee alle problemen van dit land konden worden opgelost ofzo. Dus gewoon even dat woord niet gebruiken :-)