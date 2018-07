Liveblog: KPN, Arcadis en Besi

Update 14:30 uur: KPN op z'n PostNL's (of andersom)

Wat valt er eigenlijk nog meer te zeggen over de KPN Q2's vandaag dan dit? Ik zou het echt niet weten. Het is wel een gemakkelijke belegging dit. Lekker dividendcoupons knippen en verder gewoon dom voor u uitkijken, klaar is kees. Omzet krimpt toch wel #zekerheidje Uw dividend groeit echter.

Dit plaatje laat zien hoe #KPN (+4% op Q2's) meer winst uit minder omzet halen tot kunst heeft verheven.

- Oranje: koers

- Blauw verwacht winst per aandeel

- Groen: verwachte omzet per aandeel

- Paars: verwacht dividend per aandeel

Vraag is hoe lang KPN dit kan volhouden #AEX pic.twitter.com/0NfkEOAjcw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 juli 2018

Nu kent het Damrak nog zo'n aandeel, dat op zijn beurt zijwaartsen tot kunst heeft verheven. Ook hier is het dividendcoupons knippen en verder geen vragen, graag. Dit plaatje misstaat niet in het Amsterdamse Stedelijk Museum.

Misschien kan #KPN dit nog jaren volhouden. Zelfde grafiek, voormalig #PTT zusje #PostNL doet het al acht jaar #AEX pic.twitter.com/wqFHF4s08R — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 juli 2018

Toch is het goed dat het Damrak ook zulke aandelen kent. Er hangen al meer dan genoeg wilde, spannende, volatiele en ongewisse fondsen aan de kroonluchters op Beursplein 5. Rustige hoekjes in uw porto kunnen geen kwaad en ook KPN en PostNL kennen soms reuring: biedingen, of de overheid bemoeit zich er mee.

Update 12:25 uur: AFM basht crypto's

Mag ook wel eens hardop gezegd, want we klagen, zagen en zeuren wat af met z'n allen over de AFM. Prima rapport dit. Beknopt, duidelijk, leesbaar en vooral luid en duidelijk.

De #AFM heeft als eerste onderzoek gedaan naar de Nederlandse cryptobezitter: wie zijn ze en wat drijft hen? Bekijk de resultaten hier: #bitcoin #ico https://t.co/48cycVN3Lg — AFM (@AutoriteitFM) 26 juli 2018

Ik pik de krenten uit de pap. Voor de goede orde en dat u mijn bias weet: ik denk ook dat blockchain the next big thing is, maar die muntjes zijn alleen geschikt voor op de kermis, als ze dat zelf al niet zijn. Geen land of centrale bank ter wereld gaat ooit haar monetaire en valutaire monopolie uit handen geven.

U hebt uw cryptobingokaart meteen vol. Vrienden, snel geld verdienen en kent de waarschuwingen niet: waar kennen we dit ook alweer allemaal van en hoe zou dit nou aflopen...? Volgende onderwerp en wat mij betreft de belangrijkste: risico.

Heb ik toch een zeur- en zaagpuntje, want dit vind ik typisch AFM. Niet écht duidelijk zijn, een beetje ingezwachteld schrijven, zodat ze altijd it wasn't me kan roepen, als er gedonder van mocht komen. Een toezichthouder dient in mijn optiek een duidelijke bromsnoragent te zijn. Eerste alinea:

(...) omdat het zo moeilijk is er een gefundeerde waarde aan toe te kennen (...)

Nee, het is niet moeilijk. Het is gemakkelijk: er is geen onderliggende waarde aan toe te kennen, er zijn geen fundamentals en u ontvangt ook geen dividend of rente. Verder nog iets? Ja, zelf weten wie een ongereguleerde markt betreedt, maar niet gaan huilen als het fout gaat.

Update 11:50: Arcadis en het E-woord

Martin spreekt van geesten uit het verleden. Spijker op z'n kop. Als de rampdossiers van de afgelopen jaren er niet waren geweest, waren de de Q2's van vandaag redelijk op orde. Iets tegenvallende omzet en winst, maar wel een verbeterde cashflow. Afvinken en doorlopen. Helaas zijn er wel rampdossiers.

Ik citeer Martin, die de cijfers overigens wel vindt meevallen, die drie slagen om de arm houdt:

Arcadis heeft een goed kwartaal achter de rug, maar is bepaald nog niet out of the woods. Als het concern erin slaagt de Braziliaanse energieactiviteiten volgend jaar voor een redelijke prijs van de hand te doen, de bedrijfsprestaties op peil weet te houden én het voor elkaar krijgt de openstaande facturen serieus terug te dringen, zullen de zorgen in de markt over de balans afnemen. Zo ver is het allemaal echter nog niet.

Een woord wat u mist bij zowel Martin als ook ING en KBC Securities, dat het advies verhoogt naar accumulate van hold en naar €18 van €17,50, is aandelenemissie. Dat is het zwaard van Damocles dat al zo lang boven aandeel en koers hangt. Daarvoor loer ik bij de shorts. Koud hier en het wordt nog steeds kouder.

Dit is allemaal voor de cijfers. Gelet op de koersstijging vandaag lopen er shorters met kleddernatte ruggen rond in vooral Londen en dat is niet alleen van die kokende hitte.Nee, ook na vandaag is die emissiekou niet uit de lucht. Wel als Arcadis zo doorgaat en alle voornemens in klinkende munt eindigen.

Het worst case scenario is dat het allemaal niet lukt, er een recessie komt, de handelsoorlog volkomen uit de hand loopt en ook de olieprijs weer in elkaar kiepert. Dat maakt de beleggingspropositie Arcadis er niet gemakkelijker op. Het is aan u of u dit een weloverwogen dobbel vindt, of de zijlijn kiest.

Arcadis blijft voorlopuig nog wel even hoogrisico. Dat is meteen wat het fonds zo verleidelijk maakt, want daar zijn doorgaans de grootste koerswinsten (omhoog of omlaag) te plukken. U ziet het vandaag weer.

Update 10:45 uur: Besi? Wen er maar aan

Hoe was het ook alweer precies? Ik weet niet meer exact, hoe en waarom, maar CEO Richard Blickman zei eens tussen neus en lippen door dat Besi gemakkelijk in één kwartaal een kwart kan groeien en krimpen. Om maar aan te geven hoe cyclisch zijn onderneming en aandeel wel niet is.

Leest u nu met deze wetenschap in uw acherhoof de headlines van de Besi Q2-cijfers van vandaag, waar ik nog een regeltje uit het persbericht aan toe voeg. Over double digits gesproken... Vraag u wel af of u hier meer van schrikt dan bijvoorbeeld halfgeleiderveteraan Blickman zelf.

Bij wijze van, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar in zijn lange chipcarrière heeft hij vaker nóg gekker meegemaakt. Vandaag is in ieder geval het belangrijkste dat de verwachting tegenvalt.

Orders of € 86.3 million, down 58.1% vs. Q1-18 and 33.7% vs. Q2-17 due primarily to reduced demand by customer supply chains for high end smart phone applications after the significant 2017 and Q1-18 capacity build

Ik pak de lange waardegrafiek er bij van Besi, dan ziet u hoe normaal dit is bij dit aandeel.

Oranje: koers

Blauw: winst per aandeel

Groen: omzet

Paars: dividend per aandeel

Rood: koerwinstverhouding

Inderdaad en joe, het gaat er vaker wild aan toe bij Besi met omzet en winst. Daarmee ook de koers en de waardering, want de markt prijst niet altijd meteen even alert in. U ziet ook dat het jaren kan duren dat er helemaal niks gebeurt. Het dividend daarentegen loopt alleen maar op.

Met name de laatste jaren boomde Besi door wat ik maar even de tweede chiprevolutie noem door de smartphone, al die andere apparaatjes, automotive en noem maar op. Aan de cijfers van vandaag ziet u dat dit alleen niet in een rechte lijn omhoog, maar met de bekende schokken gaat.

En daar is Besi als geen ander het exponent van, aard van het beestje zeg maar. Niks om u zorgen over te maken, want ondanks die wildwest toestanden is het een degelijk no-nonsense bedrijf met echte en mooie business. Dit is alleen een schrale troost als u nu tegen -30% of nog erger aan kijkt.

Maar ja, u dacht te timen. Toch? Ja, Besi is zowel voor handelaren - lekker liquide, volatiel en veel omzet - als buy & hold beleggers een aantrekkelijk aandeel. De laatsten moeten wel stalen zenuwen hebben. Het is niet voor iedereen om dit fonds in porto te hebben en er niet naar om te kijken.

Update 09:45 uur: Shell en het D-woord

Primeur, volgens mij. De Royal Dutch Shell CEO zonder das en daar is echt wel over nagedacht. Misschien wil Royal Dutch Shell minder formeel en stijf overkomen. Enfin, bestuursvoorzitter Ben van Beurden vertelt u zelf de Q2's.

Today we take an important step towards delivering our world-class investment case, with the launch of our share buyback programme. Hear from Shell CEO, Ben van Beurden. #ShellResults pic.twitter.com/QyHuRiSJ4n — Shell (@Shell) 26 juli 2018

Het gaat in drievoud bij De Koninklijke. Dit is twee:

#ShellResults On a current cost of supplies (CCS) basis, Q2 2018 earnings, excluding identified items, were $4.7 billion, up 30% from $3.6 billion for Q2 2017. https://t.co/QLAaA9f25y pic.twitter.com/6c4EFP6sjm — Shell (@Shell) 26 juli 2018

Nog eentje en oh, wat een cashflow genereert Shell. Lekker hoor. Dit is gewoon Dagobert Duck.

#ShellResults Cash flow from operations for Q2 2018 was $9.5 billion. Free cash flow for Q2 2018 was $9.5 billion. https://t.co/Gfu3S8rVWi pic.twitter.com/4Sva81YsrW — Shell (@Shell) 26 juli 2018

U ziet de koersreactie, de Q2's worden lauw ontvangen. Wellicht was er even meer gehoopt, met die mooie olieprijzen in dat kwartaal en dat het concern klaar is met haar jarenlange desinvestering van $ 30 miljard. De cijfers zijn zo ongeveer in de prik en zo heurt het natuurlijk ook bij Shell.

Zondag schreef ik stiekem in mijn vooruitblik wanneer het woord dividendverhoging weer valt. Vandaag nog niet. Wel start Olies met haar eigen aandeleninkoopprogramma van $ 25 miljard, maar ook dat was al aangekondigd. Alleen een datum stond nog niet vast. Shell acht nu de tijd rijp daarvoor.

Dat getuigt van zelfvertrouwen bij het bedrijf, dat ze haar eigen financiële conditie weer zo gezond acht dat ze dit kan behappen. En ze kunnen goed rekenen bij Shell. Het is eigenlijk ook een soort van positieve outlook. Jammer dat de koers nu bijna € 30 doet. Die € 16,50 van 2016 was leuker geweest...

Wat hebt ú liever, eigen aandeleninkoop of een dividendverhoging? Dat geld komt in beide gevallen uw kant op. Zelf vind ik dividend leuker, want dat rekent en grafiekt zo mooi. Zeker bij Shell schept dat wel verplichtingen voor de toekomst, want verlagen of passeren is daar natuurlijk uit den boze.

Eigen aandeleninkoop is eenmalig. Oh ja, misschien zijn ze bij Shell ook helemaal klaar met die nationale dividenddiscussie. U weet wel, die € 1,4 miljard waarmee alle problemen van dit land konden worden opgelost ofzo. Dus gewoon even dat woord niet gebruiken :-)