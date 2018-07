De AEX staat met 0,1% in de plus, terwijl de DAX en CAC het een stuk beter doen met winsten van 1,3% en 0,7%. Het grote nieuws is dat de VS en Europa een deal hebben afgesloten om een handelsoorlog te voorkomen.

Het nieuws werd aan het einde van de handelsdag op Wall Street bekendgemaakt, waardoor de beurzen er in de VS op de dag zelf al van konden profiteren. Nu is het de beurt aan de Europese markten. Met name Royal Dutch Shell zorgt er vandaag voor dat Amsterdam achterblijft.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell (-2,4%) moet wat gas terugnemen, nadat het licht teleurstellende cijfers moest noteren. De winst exclusief eenmalige posten bedroeg $ 4,7 miljard op een omzet van $ 99,3 miljard.

In Q2 2017 bedroeg de omzet en winst $ 3,6 miljard en $ 73 miljard. Toch waren deze cijfers iets minder dan verwacht.

Het goede nieuws voor beleggers is dat het olie- en gasconcern begint met het inkopen van eigen aandelen ter waarde van $ 25 miljard dollar. Dit aandeleninkoopprogramma loopt tot en met 2020.

KPN

De tweede kwartaalcijfers van KPN (+3,0%) kunnen beleggers wel bekoren. De omzet van de Nederlandse telecommer ging weliswaar omlaag, maar hier kan voornamelijk de overheid de schuld van gegeven worden. KPN had simpelweg last van het anti-roamingbeleid.

Als we corrigeren voor deze regulering, was de omzet met 0,5% gestegen. KPN betaalt een dividend van € 0,12, waarvan € 0,04 wordt uitbetaald als interimdividend op 2 augustus.

Arcadis

Beleggers zijn helemaal in de wolken over de kwartaalcijfers van Arcadis. Het aandeel staat maar liefst 8,7% in de plus, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het de ebitda-marge heeft weten te verhogen naar 7,4%. Daarnaast daalde de nettoschuld met 9%.

De omzet nam nog wel licht af, maar dit kan verklaard worden door de sterkere euro. Een minpunt is dat de rentelasten in het tweede kwartaal flink zijn opgelopen als gevolg van de hogere rente in de VS.

Besi

Besi (-7,3%) blijft maar in de hoek zitten waar de klappen vallen. De chipper gaf aan het begin van deze maand al een omzetwaarschuwing, maar het leed is nog niet geleden. De winst kwam uit op € 0,58 in het tweede kwartaal, waardoor er in het eerste halfjaar € 1,04 is verdiend.

De pijn zit hem vooral in de vooruitzichten die het bedrijf publiceerde. Besi verwacht in het derde kwartaal een 25% tot 30% lagere omzet in vergelijking met het afgelopen kwartaal. Positief is dat de onderneming een aandeleninkoopprogramma heeft aangekondigd van € 75 miljoen, dat loopt tot oktober 2019.

Pharming

De cijfers van Pharming (+4,7%) kunnen beleggers wel bekoren. Op een omzet van € 29,8 miljoen, rolde er een een winst uit de bus van € 3,1 miljoen. Dit betekent dat er over het eerste halfjaar € 0,01 euro is verdiend.

Positief is dat de investeringen in het Amerikaanse verkoopapparaat effect hebben gehad, waardoor de verkoopvolumes in het tweede kwartaal met 8% stegen ten opzichte van het eerste kwartaal.

21 september wordt een spannende dag voor beleggers in Pharming. De Amerikaanse toezichthouder maakt dan bekend of het medicijn Ruconest voor prophylaxe preventief mag worden toegediend. Als dit gebeurt dan kunnen de verkoopvolumes en nettowinst verder omhoog gaan.

Pharming kijkt uit naar 21 september #Pharming https://t.co/9mXB31Wmf2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 26, 2018

Facebook

Aandeelhouders van Facebook kunnen vandaag beter even naar het strand gaan. Er wordt hen dringend geadviseerd hun mobiele telefoon niet mee te nemen, zodat ze niet kunnen kijken naar de koersontwikkeling van het bedrijf.

Nabeurs staat het aandeel ruim 20% in de min, nadat het sociale mediaplatform een groeivertraging voor de rest van het jaar aankondigde. Overigens zat de groei er dit kwartaal nog prima in. Maar goed, beleggen is vooruitzien.

Marktoverzicht

De AEX (+0,1%) doet het wel een stuk minder dan de overige Europese beurzen.

Futures VS: De Nasdaq staat 1,6% in de min, na de tegenvallende cijfers van Facebook

Goud daalt 0,3%

Olie: Verdeeld beeld. WTI daalt met 0,1%, terwijl de Brent 0,7% stijgt.

De dollar wordt 0,1% meer waard ten opzichte van de euro.

Rentes: De vergoedingen op tienjaarsleningen stijgen in brede lijn met zo'n 2 à 3 basispunten. De niveaus blijven nog altijd laag.

Damrak

Relx (+3,6%) staat aan kop nadat het bedrijf meevallende cijfers publiceerde. Het is typisch zo'n defensief bedrijf dat eigenlijk nooit heel negatieve verrassingen uit de hoge hoed tovert.

Aalberts moet 1,2% terug, al waren de cijfers zo slecht nog niet. Dit is ook een aandeel waar je niet zo vaak wat van hoort.

Wessanen (-1,5%) moet na de kleine rebound van gisteren weer een stapje terug.

Beter Bed gaat zonder nieuws met 2,1% omhoog.

Adviezen