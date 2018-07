Update 08:30: Aalberts

Aalberts laat zien hoe een rapportage er uit moet zien. Paar bulletpoints met highlights en outlook, tabel met basiscijfers, een paar zinnen van de CEO en dat alles op één a-viertje. Klaar. Cijfers zijn goed, afvinken zoals u altijd afvinkt bij Aalberts, dacht ik zo op eerste gezicht.

Update 08:25: Besi, Arcadis, RELX en ASMI

Omdat u het bent vis ik de Q2's Besi en Arcadis uit Reuters. De laatste handhaaft haar outlook tot zeker 2020. Daar moet u zich dan maar aan vasthouden.

Moet u de verwachte omzet Q3 van Besi eens zien. Oei. Is wel erg veel, maar is eigenlijk heel normaal bij dit bedrijf. Die koersdaling dit jaar is niet helemaal out of the blue en ins blaue hinein, zal ik maar zeggen:

Nog eentje met cijfers en wel een recordresultaat bij RELX. Lekker hoor die uitgevers in de AEX, geen omkijken naar. Totdat ooit weer eens... Zeker, geldt voor ieder bedrijf, maar dat zien we dan wel weer.

RELX Group H1 2018 Results: Underlying revenues up 4% (£3.653bn) & operating profit up 6% (£1.149bn) https://t.co/jjbWvvs8Ah pic.twitter.com/g5faY1zUcV — RELX Group (@RELXGroupHQ) 26 juli 2018

Is er ook nog een eerste advies:

ASMI: naar €63 van €69,50 - Credit Suisse

Update 08:15 uur: KPN

Hoe KPN wilt u de cijfers hebben: 1,5% minder omzet en 1,3% meer winst.

#KPN just published its Q2 2018 results. Learn more about the highlights of the second quarter 2018 #FinancialResults — KPN (@KPN) 26 juli 2018

Update 08:00 uur: BeursVandaag

De groei remt af, Mark zei het selfie, of gebruik ik dit woord nou niet goed? Serieus nu. Heel serieus. Copypaste van CNBC, een kleine ramp gisteravond bij Facebook, dat net de omzetverwachting niet haalde en daarvoor al werd afgestraft met -9%. En toen kwam de conference call: -20%:

Shares fell as much as 24 percent, slumping below $170 in extended trading.

The company's top executives warned about decelerating revenue, tightening margins and the ongoing effects of privacy policy changes.

Ik ga snel, want er is meer. Nico heeft al een recensie. Dit heeft dus twee jaar geduurd.

Overname NXP door Qualcomm gaat definitef niet door https://t.co/ydX7RCtuGZ #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 26 juli 2018

En er zijn cijfers vandaag op het Damrak. Heel veel cijfers zelfs en dan ook nog eens Besi, Arcadis en Pharming. Sorry geen tijd gehad ze te zien, ik weet nog niet hoe ze zijn. Ik pik de ANP-headlines:

07:35 Eerste halfjaarwinst ooit voor Pharming

07:26 Arcadis: in 2019 verkoop bezittingen Brazilië

07:23 Besi kijkt voorzichtig vooruit

07:13 Core Labs krikt omzet op

Hier is wel Royal Dutch Shell: winst per aandeel in de prik en dividend weer $0,47. Wel komt er een aandelninkoopprogramma:

De koersen zijn open en Europa heeft nog wat in te halen na de rally op Wall Street gisteren - VS en EU zoeken handelsvrede - dat zelf al weer daalt. Zie die Nasdaq 100 future eens zakken op zwaargewicht Facebook. Dollar lager en kijkt u het rijtje af.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier en er is nog geen analistenadvies. De AFM meldt deze shorts:

De agenda is monsterlijk groot en ECB en Amazon zijn op papier het belangrijkste:

08:00 Royal Dutch Shell Q2-cijfers

08:00 AB Inbev Q2-cijfers

08:00 Relx Q2-cijfers

08:00 Besi Q2-cijfers

08:00 Arcadis Q2-cijfers

08:00 Airbus Q2-cijfers

08:00 Aalberts Q2-cijfers

08:00 Pharming Q2-cijfers

08:00 Daimler Q2-cijfers

08:00 Nestle Q2-cijfers

08:00 Roche Q2-cijfers

08:00 Orange Q2-cijfers

08:00 Repsol Q2-cijfers

08:00 Carrefour Q2-cijfers

08:00 L'Oreal Q2-cijfers

08:00 Wereldhave notering €0,63 ex-dividend

08:00 Nokia Q2-cijfers

08:00 Total Q2-cijfers

08:00 Anglo American Q2-cijfers

08:00 Duitsland GfK consumentenvertrouwen aug 10,7

08:00 KPN Q2-cijfers

08:45 Frankrijk consumentenvertrouwen jul 99

10:00 Italië consumentenvertrouwen jul 116

13:00 Comcast Q2-cijfers

13:00 Mastercard Q2-cijfers

13:00 McDonald's Q2-cijfers

13:45 ECB rentebesluit Unch

14:00 Barrick Gold Q2-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen jun 2,8% MoM

14:30 VS groothandelsvoorraden jun 0,5% MoM

14:30 VS jobless claims 216K

14:30 ECB persconferentie president Mario Draghi

22:00 Amazon Q2-cijfers

22:00 Intel Q2-cijfers

22:00 Starbucks Q2-cijfers

22:00 Amgen Q2-cijfers

En dan nog even dit

Er was goed nieuws van de VS en EU uit Washington gisteravond:

Dollar droops, euro buoyant as U.S., EU move towards avoiding trade war https://t.co/gfT4e7cs7D pic.twitter.com/QRrhklkCic — Reuters Top News (@Reuters) 26 juli 2018

Vanmiddag rentebesluit dus:

Mario Draghi is likely to confirm the euro area is back to relatively solid economic health https://t.co/mtIDTtK6pT pic.twitter.com/CnzouAYtOr — Bloomberg (@business) 26 juli 2018

Ja, je laat je toch niet als een schaap...

Retailers set sights on Facebook, Google ad revenue https://t.co/ZZV9Vmyjna — Reuters Top News (@Reuters) 26 juli 2018

Tot slot om dit alles te relativeren:

If you want to be a millionaire, this is how much money you'll need. pic.twitter.com/0H9vbotTme — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) 25 juli 2018

Veel plezier en succes.