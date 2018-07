De waarde is met de verkoop van de zendmasten in Frankrijk en Portugal zeker wel gestegen. Dus een terugval naar 1.65 lijkt mij niet realistisch. Ik zie eerder dat Altice op dit moment worstelt met de vorming van een dal. Eigenlijk wacht de markt op de cijfers van Altice. Dat is zowel in Europa als in Amerika het geval. En als men gaat wachten dan zie je dat de koers meestal terrein verliest. Eigenlijk een goed koopmoment als je er van overtuigd bent dat Altice zowel in Europa als in Amerika de goede dingen doen.

Noot: Altice US daalt zelfs tegen de adviezen in. Het merendeel geeft namelijk een buy.