Fondsenrondje: Afkoelen

De AEX (-0,3%) doet een miniem stapje terug na de recordstand van gisteren. De meeste indices in Europa gaan iets omlaag. De positieve uitzondering is de CAC, die 0,1% stijgt.

Het spektakel barst morgen los met cijfers van onder ander Royal Dutch Shell, KPN en Besi. Vanavond komt Facebook al door. Dit kan voor de nodige beweging gaan zorgen morgen.

ASMI

ASMI (-1,7%) publiceerde vanochtend licht tegenvallende cijfers. Dramatisch is het koersverloop niet te noemen. De omzet en orderintake van € 208,7 en € 175,9 miljoen waren net iets minder dan verwacht.

Voor het derde kwartaal denkt het management van de chipper meer orders te verwelkomen, maar minder omzet te genereren. Positief is dat er wordt verwacht dat het bedrijf in het derde kwartaal sneller zal groeien dan de markt.

Aantrekkelijk voor beleggers is dat er op 7 augustus een superdividend van € 4 wordt uitgekeerd door ASMI. Dit naar aanleiding van de verkoop van een gedeelte van het belang in ASMPT. Daarnaast loopt er nog een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €250 miljoen, dat voor slechts 16% is uitgevoerd.

Deutsche bank

Begin deze maand kwam Deutsche bank (-2,0%) met een positieve winstwaarschuwing, maar vanochtend publiceerde de bank de officiële cijfers. Deze vallen toch wel een beetje tegen.

De nettowinst is in het tweede kwartaal positief beïnvloed door veel incidentele factoren, zoals de verkoop van activa en de verandering in boekhoudregels. Op het gebied van de obligatie- en aandelenhandel moet het bijvoorbeeld terrein prijsgeven aan de Amerikaanse zakenbanken. Ook de vermogenstak DWS loopt nog niet echt lekker.

Deutsche Bank neemt twijfels niet weg #DeutscheBank https://t.co/CzAAEz1OCP — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 25, 2018

Marktoverzicht

De AEX (-0,3%) moet net als de overige Europese indices een klein stapje terug doen. De CAC houdt het hoofd boven water met een plus van 0,1%.

Futures VS: dobberen allemaal rond het nulpunt.

Goud stijgt 0,3%

Olie: WTI blijft dicht bij huis, maar de Brent stijgt met 0,7%.

De euro wordt 0,1% meer waard ten opzichte van de dollar.

Rentes: De vergoedingen op tienjaarsleningen dalen in brede lijn met 1 à 2 basispunten. Dit geldt voor zowel de sterkere als zwakkere eurolanden.

Damrak

De financials liggen er sterk bij, al mag het eigenlijk geen naam hebben. Zeker als NN koploper is, met een winst van 0,8%.

ASML noteert in de onderste regionen binnen de AEX. Dan valt een daling van 1,4% nog wel mee eigenlijk.

Besi (-0,7%) gaat met ASMI mee naar beneden. Morgen komt eerstgenoemde met cijfers.

Flowtraders (-2,6%) doet het niet al te best de laatste paar maanden. Dan helpt een koersdoelverlaging van Credit Suisse natuurlijk niet mee.

Pharming (-2,9%) beweegt weer alle kanten op. Vandaag is het naar beneden. Belangrijk nieuws is er niet.

Wessanen (+5,3%) weet eindelijk een beetje te herstellen van de klappen van de afgelopen paar dagen. Berenberg geeft het aandeel een zetje in de goede richting door het advies te verhogen van houden naar kopen.

Adviezen