Liveblog: ASMI en de winst

Update 09:30 uur: ASMI en de winst

ASMI schept hoge verwachtingen voor de tweede jaarhelft en dat zal beleggers blij maken. De riante cashpositie, die wordt gebruikt om aandeelhouders in de watten te leggen, ondersteunt de koers.

Aldus Paul in zijn ASMI-verhaal over de Q2's. Boos noch blij, de koers reageert lauw op de cijfers, die zowel goed als teleurstellend zijn. De outlook, superdividend en aandeleninkoop zijn de aantrekkelijkste aspecten aan het aandeel.

ASMI laat outlook niet los #ASMI https://t.co/00ul6UW8D2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 25 juli 2018

ASMI boekte minder winst in Q2. Als ik Datastream laat draaien, dan zie ik dat de winst een structureel probleem is. De verwachtingen zijn niet vooruit te branden en daarmee wordt het aandeel met de stijging steeds duurder, iets wat bijvoorbeeld bij ASML veel minder het geval is. Besi is een ongeleid projectiel.

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet per aandeel

Paars: 12 maands verwachte koerswinstverhouding







Is weer een wat anders, moet u maar denken. Bij de meeste chippers moet u het namelijk puur van de koerswinst, de fantasie en de hoop op meer hebben. Bij ons ASML, ASMI en Besi krijgt u boter bij de vis. Superdividenden, gewone dividenden, aandeleninkoop en per saldo ook nog dikke koersstijgingen.

Wat willen we nog meer? Eigenlijk wel heel Hollands. Sinds de Gouden Eeuw zijn we vooral een renteniers- en hoogdividendland tenslotte. En dat tikt aan.

Vuistregel is dat na 30jr beleggen driekwart vermogen uit dividend komt en kwart uit koerswinst. #AEX laat zien dat t aardig klopt. Herbeleggingsindex deed gisteren exact 1900 (nog niet in deze maandgrafiek) en prijsindex op 573 pic.twitter.com/mnIvm5Nze3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juli 2018

Dit zijn de actuele dividendrendementen: