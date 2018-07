Vuistregel is dat na 30jr beleggen driekwart vermogen uit dividend komt en kwart uit koerswinst. #AEX laat zien dat t aardig klopt. Herbeleggingsindex deed gisteren exact 1900 (nog niet in deze maandgrafiek) en prijsindex op 573.....





GEWELDIG waar je iedere keer die wijsheden vandaan haalt en publiceert. Uiteraard had je het aan de grafieken ( inclusief dividend) die je regelmatig publiceert en over een lange periode lopen ( 40 jaar ) al kunnen constateren.





En voor de fijnproevers en optimaliseerders: Als je het nu zo in elkaar steekt dat de dividendbelasting zo laag mogelijk of niks is en als je het nu zo in elkaar steekt dat dat de Vermogensrendementsheffing van 1,65 procent naar 0 herleid wordt en als je uiterst kritisch bent met het uitzoeken van je bankier/ broker..... dan kom je nog heel wat stappen verder.





Gisteren schreef ik dat al in de dagblog 24 juli van Arend Jan, maar na 24 uur is dat allemaal eigenlijk " verdwenen" bij IEX. Dat ligt dus niet aan de schrijvers, maar aan de lay-out van IEX.



Tenslotte: Chinezen zouden naar Ageas kijken waardoor de koersopstoot. Zie websites De Tijd. Wellicht kunnen de Chinezen ook eens naar Aegon kijken? Ik pak er wat Aegons bij.



