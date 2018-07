Liveblog: ASMI, Boeing, Fiat en ECB

Update 14:20 uur: Oh, die centrale banken deel 785

Morgen is het weer zo ver, ECB-rentebesluitje. Vult u maar vast UNCH (unchanged) in uw excelletjes in. Het verhaal kent u verder. eind dit jaar stopt de bank met obligaties opkopen en dan zou over een precies een jaar een eerste renteverhoging moeten volgen. Stay tuned dus nog een jaartje (?).

#ECB balance sheet has hit fresh highs. Total assets rose by another €5.15bn to €4,605bn as Draghi keeps printing press rumbling. Balance sheet now equates to 41.2% of #Eurozone GDP while Fed's balance sheet has shrank to 21.5% of US GDP. pic.twitter.com/Pp713LBzj5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 24 juli 2018

Hier is een mogelijk reuringonderwerp voor morgen. Inderdaad, het blijft vreemd dat in tijden van hoogconjunctuur... Vult u het verder zelf maar in. Als het om centrale banken gaat zit niemand om een mening verlegen.

Pressure on #ECB rises to stop bond buying as credit conditions continue to ease. June bank lending to comps rose 4.1% on the year, fastest growth since May2009 as M3 Money Supply grew 4.4% in Jun YoY, way faster than 4% expected. pic.twitter.com/6G9447Idw3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 juli 2018

Sommige bronnen melden morgen, maar in de agenda van de Bank of Japan (BoJ) staat dat er pas maandag een rentebesluit is. De bank zou ook voor een minder zware stimulering kiezen volgens de geruchten, ofwel een reden waarom de Japanse en daarmee ook de VS rentes opliepen (zeg maar soort carry trade)

Kortom, wie dat wil kan weer los op de centrale banken, want de Fed deugt natuurlijk ook niet, de SNB zijn een stelletje gouddieven en bij de BoE zijn ze ook niet goed snik. Toch? Ik zou zeggen, wees een beetje voorzichtig met meningen over centrale banken. Het kan zich tegen u keren én veel rendement kosten.

Herkent u zich hierin? U hoeft het alleen u zelf eerlijk te bekennen. Vooral als u in 2008 ook vol op het orgel ging toen de centrale banken startten met monetaire stimulering. Niet doen, daar gaan de koersen nog verder van dalen, klonk het toen in koor. OK, dat deden ze nog even, maar vanaf maart 2009 was het omhoog.

"Stock market loses a big crutch as the Fed Ends Quantitative Easing."-Money, Oct 29, 2014



Total Returns since...

S&P 500: +53%

Nasdaq 100: +87% pic.twitter.com/2lbG6cfhnE — Charlie Bilello (@charliebilello) 24 juli 2018

Nog iets, toen na de beurskrach in 1929 de wereldeconomie weg zonk in de abyss, zaten de centrale banken op hun handen. Dat hebben ze geweten... Tijdens de kredietcrisis deden ze álles en was het weer niet goed. De geschiedenis gaat niet leren of ze zo een Great Depression 2.0 hebben afgewend.

De geschiedenis leert wat mij betreft wel dat we niet te snel moeten oordelen over het beleid van centrale banken.

Update 12:30 uur: RIP

Addio Sergio:

Sergio Marchionne, who engineered the merger of Fiat and Chrysler and revived their fortunes, died at the age of 66 https://t.co/94sQvzlLgt — The Wall Street Journal (@WSJ) 25 juli 2018

Zijn portret of misschien wel standbeeld krijgt vast een prominente plek op HQ Fiat Chrysler. In 2004 werd hij CEO van Fiat en was hij de drijvende kracht achter de fusie met Chrysler. Dat heeft zeer goed uitgepakt. Ik vergelijk het fonds herbelegd met de Amerikaanse en Europese auto-industrie.

Hier de daggrafiek, dit is wat u noemt een halfstokpatroon.

Excuses, ik heb letterlijk maar half opgelet. Er is meer nieuws...

De profitwarning van rond het middaguur is de grotere boosdoener. EBIT (winst voor belastingen) teruggebracht van tenminste EUR 8.7 miljard naar een range van EUR 7.5-8 miljard, ofwel ~12% earnings cut. https://t.co/EikK9giumf — Jack Neele (@jackneele) 25 juli 2018

Lieve help, het houdt niet op vandaag:

Na eerder al #Daimler, vandaag #FiatChrysler komt nu ook #GeneralMotors met profit warning. Duitse autobouwers nu -1,5% à -3%, #Renault ook rood en alleen #Peugeot +1,7% op eigen Q2's https://t.co/HomZiY5p6w — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juli 2018

Update 12:00 uur: En toen was er Boeing

Wacht even, klinkt daar gemor?

Alles en iedereen heeft het over Facebook cijfers vanavond; vanmiddag om 13.00 uur komt Dow Jones zwaargewicht Boeing met cijfers. (agenda IEX ), hoor je niemand over, oude wereld doet er niet meer toe? — Bart Sluis (@bart_sluis) 25 juli 2018

Eigenlijk heeft Bart wel gelijk. Boeing is zeker niet de grootste - het fonds is maar $ 208 miljard waard - maar momenteel wel het belangrijkste aandeel ter wereld. Dat zit zo. De vliegtuigbouwer is inderdaad nu het zwaarst wegende aandeel in de Dow Jones, wat in feite de billboard index van Wall Street is.

De financiële wereld werkt niet met deze ongewogen stockpickers index, die is er louter voor de show. Wij denken in S&P 500, Nasdaq Composite, Nasdaq 100 en eventueel nog Russell 2000 termen. Wel is voor het grote publiek de Dow Jones Industrial Average zoals die voluit heet dé beursindex.

Wall Street Journal bepaalt de dertig fondsen en wijzigt onregelmatig. Een paar weken geleden was het nog raak: oudste Dow Jones meubelstuk General Electric werd er bij kop en kont uit gegooid ten faveure van Walgreens Boots Alliance. De foto boven dit stukje is een Boeing met een GE motor, maar dit terzijde.

Van ieder fonds gaat er één aandeel in de Dow Jones en wie de hoogste koers heeft, heeft meteen de grootste weging. Marktwaarde doet er niet toe. Wat dat betreft is Apple de grootste, met $ 948 miljard. Momenteel zien die koersen er zo uit. Wie zei ook weer Goldman Sachs rules the world? :-)







Over naar die cijfers straks van Boeing. Dit is de verwachting voor Q2, alsof het niks is zeg:

Winst per aandeel: $ 2,18

Omzet: $ 52,34 miljard

De reden dat Boeing het zwaarstgewicht is, is dat het een enorme rally heeft doorgemaakt. Is dat terecht (wat dat ook maar moge zijn) of niet? Ik laat Datastream maar draaien met de verwachtingen:

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet per aandeel

Paars: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

U ziet dat die koersexplosie niet op louter lucht is gebaseerd, winst- en omzetverwachtingen ontploffen bijna net zo hard. Bijna. Want u ziet de waardering oplopen, hoewel die de laatste maanden is afgekomen naar nu 21 keer de verwachte winst. Dat is duur voor conjunctuurgevoelige manufacturing.

Of het tè duur is, leest u straks wellicht aan outlook, orderboek en de pre-market koersen af.







Kijk ik ook nog even bij de grote concurrent, Airbus. Verhip, een vergelijkbare grafiek en net zo duur.





Update 09:30 uur: ASMI en de winst

ASMI schept hoge verwachtingen voor de tweede jaarhelft en dat zal beleggers blij maken. De riante cashpositie, die wordt gebruikt om aandeelhouders in de watten te leggen, ondersteunt de koers.

Aldus Paul in zijn ASMI-verhaal over de Q2's. Boos noch blij, de koers reageert lauw op de cijfers, die zowel goed als teleurstellend zijn. De outlook, superdividend en aandeleninkoop zijn de aantrekkelijkste aspecten aan het aandeel.

ASMI laat outlook niet los #ASMI https://t.co/00ul6UW8D2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 25 juli 2018

Hier zijn ze nog even:







ASMI boekte minder winst in Q2. Als ik Datastream laat draaien, dan zie ik dat de winst een structureel probleem is. De verwachtingen zijn niet vooruit te branden en daarmee wordt het aandeel met de stijging steeds duurder, iets wat bijvoorbeeld bij ASML veel minder het geval is. Besi is een ongeleid projectiel.

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet per aandeel

Paars: 12 maands verwachte koerswinstverhouding







Is weer een wat anders, moet u maar denken. Bij de meeste chippers moet u het namelijk puur van de koerswinst, de fantasie en de hoop op meer hebben. Bij ons ASML, ASMI en Besi krijgt u boter bij de vis. Superdividenden, gewone dividenden, aandeleninkoop en per saldo ook nog dikke koersstijgingen.

Wat willen we nog meer? Eigenlijk wel heel Hollands. Sinds de Gouden Eeuw zijn we vooral een renteniers- en hoogdividendland tenslotte. En dat tikt aan.

Vuistregel is dat na 30jr beleggen driekwart vermogen uit dividend komt en kwart uit koerswinst. #AEX laat zien dat t aardig klopt. Herbeleggingsindex deed gisteren exact 1900 (nog niet in deze maandgrafiek) en prijsindex op 573 pic.twitter.com/mnIvm5Nze3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juli 2018

