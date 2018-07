Slotcall: Jaarrecord en door!

De AEX (+0,6%) heeft de dag afgesloten met een mooie plus en heeft opnieuw een jaarrecord neergezet: 575,67. Kortom, het is de perfecte dag om eens lekker op het strand de beurskoersen te checken.

Niet alleen in Amsterdam is het zonnig, ook in Frankfurt (+1,1%) en Parijs (1,0%) worden er hogere koersen op het bord gezet. Zelfs de Italianen gaan mee met een winst van 1,3%.

Randstad

Randstad (+3,9%) behoort de hele dag al tot de kopgroep binnen de AEX-index. De uitzender zette in het tweede kwartaal een 3% hogere omzet in de boeken. De winst steeg zelfs met 23%.

U ziet dat Randstad het gehele jaar al een stuk beter doet dan Adecco en Manpower. Daar waar laatstgenoemden met 20% a 30% onderuit gingen, houdt Randstad het hoofd boven water. Dan is de mooie stijging van vandaag nog niet eens meegenomen.

Wereldhave

De cijfers van Wereldhave konden niet op applaus van beleggers rekenen. Het bedrijf moest wederom afboeken op haar vastgoed. Het dividend van 7,7% is wel aanlokkelijk, al weet u maar nooit of hier verder in gesneden moet worden.

Alphabet

De koers van Alphabet (+3,7%) is maar niet te stoppen. Gisteravond publiceerde de techgigant uitstekende resultaten. De omzet steeg met 25% wat voor een bedrijf van deze omvang - om een understatement te gebruiken - behoorlijk goed te noemen is.

De boete van de Europese Commissie had een significante impact op de winstcijfers van Alphabet. Zonder deze megaboete was de winst in het tweede kwartaal met 30% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Nu moest het bedrijf een winstdaling van 10% noteren.

Brede markt

De AEX blijft met een plus van 0,6% iets achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX index (volatiliteit) daalt met 7,5% en staat op 11,62 punten.

De Nasdaq doet het door de cijfers van Alphabet goed met een plus van 0,8%. De Dow Jones en S&P 500 doen het ook niet verkeerd met winsten van 0,8% en 0,6%.

De dollar wordt 0,1% meer waard ten opzichte van de euro.

De tienjaarsrentes van AAA-landen dalen met een basispuntje. Daarentegen stijgt de vergoeding op Italiaanse tienjaarsleningen met drie basispunten. Verrassend gezien het positieve sentiment op de beurs.

Olie: WTI en Brent doen mee met het feestje en stijgen met 1,6% en 1,2%.

Goud noteert een keurige plus van 0,4%. Niet verkeerd op zo'n dag als vandaag.

Bitcoin gaat weer hard in aanloop naar al dan niet toestemming voor een tracker.

Het Damrak

ArcelorMittal gaat ervandoor met een winst van 5,4%. De gehele sector ligt er goed bij en profiteert van het goede sentiment. Belangrijk nieuws is er niet.

De financials ING en Aegon doen het uitstekend met een plus van 2,4% en 1,5%. Dit is in lijn met de sector.

De defensieve waarden Ahold, Relx, KPN en Heineken doen een stapje terug. Een typisch gevalletje van risk-off op de aandelenmarkt.

Besi (+4,9%) gaat alle kanten op, maar vandaag kiest het de goede richting. Wat een baggerjaar heeft het aandeel achter de rug. Heeft de bodembel geluid? Mijn vooruitziende blik houdt weleens te wensen over dus ik moet het antwoord schuldig blijven.

Cyclische aandelen zoals Aperam (+3,0%) en AMG (+2,2%) staan aan de bovenkant van het linkerrijtje binnen de AMX.

Wessanen (+0,1%) weet maar niet te herstellen van de dreun die het de afgelopen paar dagen heeft opgelopen.

Pharming (+2,3%) staat weer eens in de lift. Helaas verliest het aandeel aan het einde van de dag de koppositie binnen de ASCX

Het in elkaar timmeren van de koers van Volkerwessels (3,7%) gaat maar door. Het aandeel kreeg een advies- en koersdoelverlaging van Morgan Stanley om de oren. De koers staat dit jaar ruim 20% in de min.

Tot slot, gefeliciteerd Adyen met precies €600 op het bord.

Adviezen

ASML: naar €193 van €161 - Helvea Naader Bank

ASML: naar €170 van €145 - Deutsche Bank

ING: naar perform van outperform en naar €14,50 van €15 - RBC

ING:naar €14 van €16,50 - Morgan Stanley

Philips: naar €39 van €38 - Credit Suisse

Philips: naar €40 van €38 - UBS

Philips: naar €38 van €36 (hold) - Independent Research

Unilever: naar €48 van Ç45 - Liberum

PostNL: naar hold van reduce en naar €3,10 van €2,80 - HSBC

VolkerWessels: naar equal-weight van overweight - Morgan Stanley

Koersen op IEXONE

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.

De dag van morgen: 19 juli