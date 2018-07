Slim profiteren van verschillen in wisselkoersen met Tradealot

- advertorial -

Profiteren van verschillen in wisselkoersen met hulp van geavanceerde software kan heel lucratief zijn. Dit 'arbitreren' was tot nu toe voornamelijk beschikbaar voor banken en andere grote financiële partijen. Maar Tradealot biedt nu een beleggingsproduct aan die dit eindelijk ook bereikbaar maakt voor particuliere beleggers.



Tradealot is onderdeel van de grote Britse, wereldwijd actieve effectenmakelaar AFX Markets. AFX Markets heeft een Britse vergunning en is daarnaast ook ingeschreven bij de Nederlandse AFM als beleggingsonderneming.



Tradealot biedt particuliere beleggers nu de mogelijkheid om in te stappen in de Quantic Arbitrage Portfolio, een vermogensbeheerproduct waarmee u kunt profiteren van verschillen in wisselkoersen. Althans tijdelijk, want er zit een maximum op het aantal deelnemers kan mee kan doen. We vragen Paul Lamain van Tradealot naar de details.

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

"We zijn een Europees opererende effectenmakelaar, waar klanten zelfstandig kunnen beleggen in valuta’s. Daarnaast bieden wij ook het vermogensbeheer van Quantic aan, dat is de vermogensbeheerder binnen de AFX Group. AFX is een Europees gereguleerde partij met kantoren in Londen, Milaan, Cyprus, Shanghai en Zuid-Afrika."”

Als jullie Engels zijn, wat betekent de Brexit dan voor de klanten?

"Voor ons en voor de klanten heeft het gelukkig niet of nauwelijks invloed, omdat alle handelsverdragen en dergelijke geen betrekking hebben op het handelen in financiële producten. Onze activiteiten blijven dan ook onder de Europese regels vallen, opgesteld door de ESMA (The European Securities and Markets Authority, red.).

Wat betreft de zekerheid van het geld van klanten is Engeland wat beter gereguleerd dan Nederland. Als wij of banken waar wij mee werken failliet zouden gaan, dan zou een klant in Nederlands via het depositogarantiestelsel maximaal 20.000 euro terugkrijgen. In Engeland is het maximaal 50.000 pond, ongeveer 57.000 euro."

Waarom hebben jullie een voorkeur voor valutahandel?

"De foreign exchange handel, beter bekend als forex, is een digitale markt, die puur is gericht op het speculeren op wisselkoersen. Vóór de opkomst van het internet was deze markt alleen toegankelijk voor banken. Daarom werd het de 'interbancaire valutamarkt' genoemd. Maar sinds de komst van internet is deze markt steeds meer bereikbaar geworden voor particulieren.

De valutahandel is momenteel de grootste beleggingsmarkt ter wereld. Er gaat meer geld in om dan op alle Amerikaanse en Europese beurzen bij elkaar. Dat komt omdat zo veel grote banken en institutionele partijen op deze markt participeren."

Waarom is dat een voordeel, die omvang?

"De valutamarkt is zo groot dat fundamentele gebeurtenissen een korte en minimale invloed hebben op de koers. De markt is daardoor veel beter technisch te benaderen dan bijvoorbeeld aandelenmarkten. Daarnaast is de valutamarkt 24 uur per dag open.

Door het enorme volume zijn de kosten ook heel laag: op een transactie van miljoenen slechts een paar dollar."

Jullie hebben nu een nieuwe belegging voor vermogensbeheer dat zich richt op arbitrage, leg eens uit hoe dat werkt?

"Arbitrage-handel is het gebruik maken van verschillen die voorkomen tussen verschillende aanbieders van dezelfde financiële producten. Deze aanbieders zijn onze tegenpartijen als we iets willen kopen of verkopen. Op de interbancaire valutamarkt noem je dit soort tegenpartijen liquiditeitsaanbieders.

Wij werken met meerdere verschillende liquiditeitsaanbieders; denk daarbij aan de grote banken van deze wereld. Verschillende aanbieders werken uiteraard ook met verschillende systemen, wat tot gevolg heeft dat bij de ene de datafeed wat langzamer is dan bij de ander, of de computerservers zijn wat trager.

Daardoor ontstaan heel korte periodes met prijsverschillen tussen verschillende aanbieders. Onze manier van handelen speelt daar op in. Stel, Aanbieder A biedt 1 euro voor 1,1998 dollar aan. Dan kan het soms zijn dat we tegelijkertijd op ons platform zien dat Aanbieder B de prijs inmiddels al op 1,2000 dollar heeft staan. Daar zit dus een klein verschil tussen omdat de server of de datafeed van Aanbieder A wat langzamer is.

Ons algoritme speurt die verschillen op en plaatst een order bij de partij waar de prijs achterblijft, met de wetenschap dat die naar 1,2000 zal gaan. In dat verschil zit dus je winst, en dat noemen ze arbitrage."

Hoe werkt dat algoritme?

"Een algoritme gebruikt computers die zijn geprogrammeerd om een gedefinieerde reeks instructies op te volgen, in dit geval wanneer het een prijsverschil tussen aanbieders constateert.

Op het moment dat het algoritme zo'n verschil waarneemt, kan die in millisecondes een order schieten naar de partij waar de prijs achterblijft. We noemen het schieten, omdat het zo enorm snel gaat. Een mens kan in die korte tijd nooit zoiets waarnemen laat staan daar meteen op reageren."

Welke voordelen biedt dit ten opzichte van andere soorten vermogensbeheer?

"Deze manier van handelen heeft een zeer hoge hit-ratio omdat die verschillen tussen prijzen zich nu eenmaal voordoen.

Ons product heeft dan ook niets van doen met het analyseren wat de markt gaat doen, en dan maar hopen dat de analist het goed heeft ingeschat. Deze vorm van vermogensbeheer laat niets aan toeval over. Is er een prijsverschil, dan zal het systeem dit trachten te incasseren. Maar zijn er geen verschillen, dan doet het systeem simpelweg niets. In dit fonds wordt daardoor weinig gehandeld, en wanneer handel plaatsvindt, is de kans zeer hoog dat dit winstgevend gebeurt."

Kun je ook wat vertellen over de performance tot nu toe?

"Ja natuurlijk. Sinds januari 2013 tot april dit jaar heeft de Quantic portfolio gedurende het testen van alle settings een bovengemiddeld rendement gemaakt. Sinds mei dit jaar is de portfolio live, zoals we dat noemen.

Sindsdien heeft de Quantic portfolio iets meer dan 10% rendement gemaakt. De bedoeling van Quantic met deze Arbitrage portfolio is echter een stabiel rendement te maken en de targets liggen dan ook rond de 1% à 2% per maand."

