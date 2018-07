Liveblog: Randstad en Wereldhave

Update 10:15 uur: Wereldhave en het dividend

Hoor ik daar iemand gelukkig hebben we het dividend nog roepen? De Q2's van Wereldhave is zware kost, maar dat wisten we al, Nico zegt het mooi op:

Ruwweg gezegd: de lagere doelstellingen kunnen worden waargemaakt, maar verder houdt het niet over. In alle vier regio"s (NL, België, Frankrijk en Finland) klaagt Wereldhave over terughoudendheid bij consumenten, om wat voor reden dan ook.

Het dividend is inmiddels verlaagd naar € 2,52 per aandeel per jaar, en dat komt in vier kwartaalporties, waarvan donderdag € 0,63 wordt uitgekeerd. De jaarwinst (het directe resultaat dan) wordt vernauwd tot € 3,33-3,38 per aandeel (was € 3,30-3,40 per aandeel).

Tegen een actuele koers van rond €33,50 doet Wereldhave 7,5% dividendrendement. Eingnelijk is dat net even te veel, ofwel de markt kijkt nog een klein beetje de kat uit de boom? Ik neem de historische dividendrendementen van onze vastgoedfondsen. Gezond is iets van 4 à 6%?

Dit is driehoogachter sigarendoos fundamentele analyse, maar waarom niet? Graaf in uw geheugen en u ziet dat vrijwel iedere keer als die dividendrendementen buiten die bandbreedte zaten er wel iets was. Wereldhave is nu een issue, NSI was dat en stijgt koers WDP niet veel te hard, kan u denken en checken.

Natuurlijk belegt u primair voor het dividend in vastgoed (toch?), maar een beetje koerswinst is nooit weg. Daarom ook nog even de herbelegde koersen van deze fondsen versus de AEX. Op NSI na allemaal beter dan de AEX. de onderliggende verschillen zijn echter aanzienlijk.

Vastgoed: minder saai dan u denkt dus.

Update 09:30: Randstad en de recessie

Uit losse hand en pols volgt Randstad de economische cyclus. Of andersom. Doe geen moeite, er is geen enkele voorspellende waarde aan toe te kennen. In beide richtingen.







Inderdaad, de Q2's van Randstad kennen zowel plus- als minpunten, maar er zitten geen uitschieters of voetzoekers tussen. Of het moet zijn dat overname Monster dramatisch presteert. Wat Nico zegt:

Zitten er in de rapportage ook aanwijzingen dat inderdaad het economisch momentum afneemt en is er misschien al impact van de handelsoorlog? Dit lijken toch de voornaamste redenen dat uitzenders dit jaar minder presteren op de beurs. Met de stijging nu kleurt Randstad pas groen.

Ik citeer Nico, want Randstad zelf maakt er geen woorden aan vuil:

We zien toch tekenen van afkoeling. De valuta zat minder tegen en de kosten vielen mee, waardoor netto meer overblijft. Uitzenders zijn cyclisch en nu er twijfels rijzen of de handelsoorlog tussen Amerika en China de reële economie raakt, zijn de ze minder in trek.

Dat terwijl de groei nog gewoon doorgaat, al is het op een steeds lager tempo. Inmiddels kunnen deze bedrijven wel een stootje hebben. De schulden zijn minimaal, de waarderingen niet al te hoog en de groeiverwachtingen al wat naar omlaag bijgesteld.

Laat ik die groeiverwachtingen er maar even bij pakken:







Zeker bij Randstad zijn deze cijfers niet om over te juichen, maar nog wel goed. Niets vooralsnog dat op een recessie duidt. Nu kan die ook als een dief in de nacht opduiken, maar voor hetzelfde geld groeien we nog een tijdje op een lager pitje door. Meer weten we misschien bij de Q3's van Randstad.