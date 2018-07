De verkoper in Wessanen is nog steeds bezig met zijn spel om de koers te drukken met verkoopopdrachten. Er is echter een flinke koper verschenen die blijft kopen. Ik zou er niet van staan te kijken als de koper de grootste aandeelhouder is.



Al met al is het dus een schimmig spelletje van de verkoper geweest dat dus dreigt te mislukken. Uit de melding binnenkort kunnen wij kijken wie het is geweest.