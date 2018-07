Randstad heeft iets beter dan verwachte Q2's, er zijn zo te zien geen verrassingen, maar de uitzender verwacht een iets minder Q3:

"We delivered a strong operating performance in Q2, and our digital strategy is making strong progress in laying digital foundations and scaling up best practices around the world." says CEO Jacques van den Broek: https://t.co/kIZQDkjw64 pic.twitter.com/PU016yJHXe — Randstad (@Randstad) 24 juli 2018

Minder huur en minder winst, Wereldhave is ook al door met - het moet gezegd - een fraai vormgegeven rapportage, ik pik de bulletpoints er uit, maar durf er nog niks van te zeggen. Geen geweldige cijfers natuurlijk, maar dat wist u van tevoren. Frankrijk noemt het bedrijf nog steeds uitdagend. Veelbetekenend?

Occupancy increases in all countries to 96.1% (YE 2017: 95.5%)

Direct result per share remains stable at € 1.70 (H1 2017: € 1.72)

Operations in France show good improvement on several metrics

Like-for-like shopping centres decreases by1.3% (Netherlands and Finland stable, France improving and Belgium expected to recover in H2 2018)

Outlook is within guidance at € 3.33 and € 3.38 per share (€ 3.30 – 3.40)

Overnamenieuws! Aalberts doet er weer eens eentje en geheel in haar stijl is het klein, wordt er geen bedrag bekend gemaakt, maar draagt de onderneming wel direct bij aan de winst. Jan zal tevreden zijn. Het gaat om een specialist in hightechsensoren en meetsystemen, ene VAF Instruments.

De beurs opent rustig, Azië ligt goed, de dollar trekt aan en het is kalm aan het rentefront. Nabeurs had Alphabet nog prachtige Q2-cijfers - advertentieverkopen door het dak - en de koers steeg nabeurs +3,6%. Hier leest u alles na. Leuk beursje eigenlijk wel, er speelt zoveel tegelijk.







Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier en hieronder het analistenadvies. ING krijgt downgrades en let op de ex-dividenden van Acomo en vooral Sligro.

ASML: naar € 170 van € 145 - Deutsche Bank

ING: naar perform van outperform en naar €14,50 van €15 - RBC

ING:naar € 14 van € 16,50 - Morgan Stanley

Philips: naar € 39 van € 38 - Credit Suisse

Unilever: naar € 48 van € 45 - Liberum

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is tjokvol met cijfers en ex-dividenden en let vooral op die eerste schattingen van de inkoopmanagersindices uit VS en Duitsland: hoe staat het met het economisch momentum? Japan komt uit op 51,5, waar 53,2 werd verwacht.

02:30 Japan flash manufacturing PMI jul

08:00 Randstad Q2-cijfers

08:00 UBS Q2-cijfers

08:00 Peugeot Q2-cijfers

08:00 Wereldhave Q2-cijfers

09:00 Frankrijk flash manufacturing PMI jul 52,9

09:00 Acomo notering €0,70 ex-dividend

09:00 Sligro notering €7,57 ex-dividend

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI jul 55,5

09:30 Duitsland flash services PMI jul 54,3

13:00 Harley-Davidson Q2-cijfers

13:00 United Technologies Q2-cijfers

13:00 Verizon Q2-cijfers

13:00 Lockheed Martin Q2-cijfers

15:45 VS manufacturing PMI jul 55,5

15:45 VS services PMI jul 56,3

22:00 AT&T Q2-cijfers

22:00 Texas Instruments Q2-cijfers

En dan nog even dit

Morgen is de deadline, China moet ja of nee zeggen:

One investor made a $32-million bet that China could scuttle Qualcomm-NXP deal https://t.co/Ma1tvpVPiJ (fixes typo) — The Wall Street Journal (@WSJ) 24 juli 2018

Soort van carry trade door die BoJ 0,11% rente-actie, uit de dollar en in de yen:

Dollar softer as exporters' yen buying offsets gains from yields jump https://t.co/4EtcQp58xh pic.twitter.com/eFjZIajb2B — Reuters Top News (@Reuters) 24 juli 2018

Lees het nog even na:

Tesla ging -3,3% gisteren, de term default crisis valt zelfs:

Cost to insure Tesla's debt rises implying a greater risk of default following report that sparked concern that Tesla may need to raise funds https://t.co/r1GKl7GpWd by @kateduguid $TSLA pic.twitter.com/7NaoBBCY5I — Reuters Top News (@Reuters) 24 juli 2018

Dit gaat beter:

A SpaceX Falcon 9 rocket successfully launches communications satellite. Via @ReutersTV pic.twitter.com/kGUBfZdplM — Reuters Top News (@Reuters) 24 juli 2018

Geen extra vraag door de hitte?

Oil trades near one-month low as trade row risks hurting demand https://t.co/BTkAcsQUnD pic.twitter.com/2C1qfWDhUO — Bloomberg Markets (@markets) 24 juli 2018

Als Bloomberg al deze term gebruikt... en dan bedoel ik niet resurface of recovery:

Zombie crypto stocks resurface as Bitcoin stages a July recoveryhttps://t.co/gBWwtyEoJl pic.twitter.com/VRkhCscKP4 — Bloomberg Markets (@markets) 24 juli 2018

De veelbesproken yield curve (tienjaars minus tweejaars rente), het zal:

The case for a steeper U.S. curve gets a boost from BOJ speculationhttps://t.co/Qvwg98NtGn pic.twitter.com/ZQl6Necd2V — Bloomberg Markets (@markets) 24 juli 2018

Een goede handelaar heeft inderdaad humor en zelfspot:

China day traders turn to bleak humor as stock losses mounthttps://t.co/8ML7rvqkZz pic.twitter.com/LWphSXSUiO — Bloomberg Markets (@markets) 24 juli 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.