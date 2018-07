Slot: Warm en koud

Geplukt van nu.nl

Wie moet ik nou in godsnaam geloven: deze site ?? Of andere???



Gepubliceerd: 23 juli 2018 16:56

Laatste update: 23 juli 2018 17:19



De olieprijzen zijn maandag met 2 procent gestegen na de harde uitspraken van Amerikaanse president Donald Trump over de Iraanse regering.

Door zorgen over oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten steeg de waarde van benchmark Brent, het referentiepunt voor de prijs van aardolie, met 1,43 naar 74,50 dollar (bijna 64 euro). Ook de Amerikaanse benchmark CLc1 steeg met 75 cent naar 69 dollar per olievat.



"Het potentiële aanbod loopt risico, waardoor deze opwaartse trend ontstaat", verklaart analist Tamas Varga van PVM Oil Associates aan Reuters.



De prijsstijging wordt volgens het persbureau verergerd door een aanstaande staking van veertig medewerkers op olie- en gasplatformen in de Noordzee.