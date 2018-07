Het begon rustig, maar het is toch echt gelukt. De AEX zet een nieuwe jaartop neer. De AEX staat met 0,5% in de plus en dit is wel iets minder dan de DAX en CAC die met 1,2% en 0,9% omhoog gaan.

Vanochtend kwamen Randstad en Wereldhave met cijfers en morgen is het de beurt aan KPN om in de schijnwerpers te staan. Let op! donderdag gaat het helemaal los en publiceren zes bedrijven op het Damrak, waaronder Royal Dutch Shell en Pharming, de halfjaarscijfers.

Randstad

Randstad (+3,7%) kwam met beter dan verwachte cijfers en wordt beloond met een mooie plus. De omzet in het tweede kwartaal van 2018 steeg met 3% ten opzichte van Q2 2017.

De ebitda steeg met 7% naar €268 miljoen en de nettowinst in het tweede kwartaal bedroeg €1,21, wat 23% hoger is dan een jaar geleden.

Wereldhave

Wereldhave (-1,6%) heeft beleggers niet kunnen overtuigen. Wederom moest er worden afgeboekt op het vastgoed. Dit keer is het een bedrag van €45 miljoen. Het management verwacht een jaarwinst van ongeveer €3,35.

Wat wel aantrekkelijk is, is het dividend van de vastgoedonderneming. Deze bedraagt €2,52 per aandeel, wat een rendement betekent van 7,7%.

Sligro

Niet schrikken van de -15% op het bord, want het aandeel keert vandaag een superdividend van € 7,57 uit. Als we hiervoor corrigeren, staat het aandeel 2,0% in de plus.

Marktoverzicht

De AEX (+0,5%) doet het net iets minder dan de overige Europese beurzen.

Futures VS: staan licht in de plus.

Goud komt niet in beweging

Olie: De WTI en Brent stijgen met 0,5%.

De dollar wordt 0,1% meer waard ten opzichte van de euro.

Rentes: nauwelijks beweging. Uitschieter is de Italiaanse tienjaarsrente die twee basispunten stijgt.

Damrak

Arcelor Mittal ligt er goed bij met een winst van 2,7%. De gehele sector gaat vandaag omhoog trouwens.

De defensieve havens zoals Shell, Unilever en Heineken liggen er iets minder bij, maar eerlijk gezegd mag het geen naam hebben.

BESI (+4,5%) is de topper binnen de AMX, maar een duidelijke oorzaak is er niet te vinden. Ook ASMI en ASML doen het wel aardig.

Opvallende stijger is Wessanen (+2,7%) dat gisteren nabeurs een advies- en koersdoelverlaging van ING om de oren kreeg.

#Wessanen +2,5% nu na onstuimige opening. Zie die volumes, de eerste vallend mesopvangers lijken zich te melden #AEX pic.twitter.com/BQSdVZNzKj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 24, 2018

Volkerwessels (-4,0%) ligt slecht nadat Morgan Stanley het koersdoel verlaagde van €28 naar €21,50 en het advies neerwaarts bijstelde naar neutraal.

Adviezen