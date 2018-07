quote: Realist2018 schreef op 23 jul 2018 om 15:36:

Bank of Japan gaat donderdag de rente voor het eerst in 20 jaar verhogen. Dit zal de giga "Bubbel" op de beurzen doen barsten!

Of je nu een buble ziet of niet, aandelen indexen stáan gewoon al vlak voor diepe dalingen.Kortom, rente verhoging of niet, het lot van hen is al bekend...