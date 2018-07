Liveblog: ABN, ING, Philips en Binck

Update 12:25 uur: Bank Japan

Bij rentestandje 0,11% is er een koper in het boek. Een grote koper zelfs. Eentje met eindeloze diepe zakken ook. Wat u ook van de Bank of Japan (BoJ) vindt, het is zeker de meest originele onder alle centrale banken. Ze durft en doet alles: via trackers de halve Nikkei 225 opkopen tot extreme rentepolitiek.

Vandaag het bericht dat de BoJ met haar volle gewicht er voor gaat liggen in het boek van de Japanse tienjaars staatsobligaties. Tegen 0,11% gaat alles weg. De rente liep op, omdat er speculatie is dat komende donderdag de bank haar monetaire teugels laat vieren, ofwel minder geld gaat pompen.

Eigenlijk laat de BoJ het rentebesluit van donderdag nu al lekken met deze maatregel. Misschien dat ze inderdaad iets minder ruim monetair gaat financieren, maar het zal hooguit een babystapje zijn. Want de rente mag niet te hard stijgen van de bank. Dat is vandaag duidelijk geworden.

BOJ offers unlimited bond buying after yields jump on reports https://t.co/IbkCVF0u7U pic.twitter.com/J26efM7n97 — Bloomberg Markets (@markets) 23 juli 2018

Die plotse rentestijging is goed zichtbaar:

Zelfs op lange termijn vindt u die nog terug:

Geef ik u tenlsotte nog letterlijk de moeder van alle Japanse grafieken mee. De bevolkibng krimpt en uiteindelijk kan zelfs de BoJ hier niet tegenaan spenderen?

Update 11:35 uur: ING en ABN Amro

Vandaag staan ze fier bovenaan de AEX, maar het is een non-jaar voor banken. Iemand trouwens nog iets van ING CEO Ralph Hamers vernomen sinds die salarisrel rond zijn persoontje deze winter? Publieke opinie heeft wellicht schade aangericht bij hem.

— Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 23 juli 2018

Hamvraag is waarom de EU banken het dit jaar zo slecht doen. Op 28 juni gaf collega Martin een prachtig lijstje bulletpoints:

Economie loopt langzaam maar zeker terug, Duitsland net even harder. Verwachtingen daar zijn verlaagd

Banken floreren in tijden van economische expansie, maar zijn extra kwetsbaar in tijden van laagconjunctuur

Het tijdperk van goedkoop krediet op zijn laatste benen. Het einde van het omstreden quantitative easing programma's komt overal in zicht

Het escalerende handelsconflict tussen de VS en de rest van de wereld raakt indirect banken als financiers van de goederenstromen

De eurozone moet het qua economische groei vooral hebben van gunstige macro-economische omstandigheden in de rest van de wereld. Zit nu ook even tegen

Vrijwel permanente EU onrust

Op 2 augustus komt ING en op 8 augustus ABN Amro met Q2-cijfers. Strikt genomen zitten beide aandelen in een bearmarket.

Update 10:50 uur: Philips

Gezocht en gevonden, de enige fantasie in de cijfers van Philips. Paul van de IEX Beleggersdesk:

De vergelijkbare order intake (+9%) lag, net als vorig kwartaal, ruim boven de omzetgroei. Dat is een goed teken voor de toekomstige omzetontwikkeling en geeft een vleugje fantasie.

Geen doekjes om winden, de cijfers van Philips zijn saai. Dat is op zich een compliment voor een defensief fonds als Philips, dat alles wat cyclisch is zo succesvol heeft verkocht of naar de beurs heeft gebracht. Eigenlijk stelt alleen vooralsnog dochter Signify teleur. Dat komt vrijdag met Q2.

Nu Philips een pure play medische apparatuur is geworden is het mooie aan het fonds dat het minder conjunctuurgevoelig is geworden. Misschien blijkt dat ook uit die Q2's. Fraaie economie en alle meters en indicatoren kleuren groen, maar Philips zit aan de onderkant van de verwachting.

Wel handhaaft ze haar outlook. Daar had de koers niet op gerekend en vandaar die daling vandaag? Defensief aandeel of niet, u wilt natuurlijk beleggen in een bedrijf dat sneller groeit dan peers, markt, economie, inflatie en wat al niet meer en die stelselmatig de verwachtingen verhoogt.

Dat zit er niet in vandaag en dat werd stiekem wel verwacht. Ondanks de rode score nu staat Philips dit jaar nog op ruim +13%. Gisteren schreef ik in mijn vooruitblik dat het aandeel een tikje duur is geworden met al dat gestijg. Geen boter bij de vis in die Q2's in ieder geval.

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet per aandeel

Rood: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Paars: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Update 10:20 uur: Binck

Tik, Binck zet weer € 5 op het bord. Dit is zo'n beetje de draaischijfkoers van de afgelopen drie jaar, waar het aandeel omheen fluctueert. Het is een beetje de macht van de kleine getallen bij Binck. Zo liep in Q2 het beheerd vermogen met nog maar welgeteld - wie van u was het? - € 7500 euro terug tot € 1 miljard euro.

De klanten van Binck legden ook om precies te zijn € 15,8 miljoen in bij de gloednieuwe spaarbank van wat we ooit een pure play internetbroker noemden. Dat de uitstroom bij beheerd vermogen tot staan is gebracht, is goed nieuws na alle debacles rond het intussen opgeheven Alex Vermogensbeheer.

Is dit wat de koers drijft? Verder is er namelijk weinig bijzonders aan de cijfers af te lezen, of het moet die € 0,13 extra dividend zijn door de verkoop van het belang in tracker-uitgever Think! Niettemin vallen de cijfers goed en het aandeel heeft dit jaar een fraaie +14% op de borden gezet. Het dividendrendement is maar liefst 5,4%.

Heb ik deze grafiek nog uit mijn vooruitblik van gisteren, voor wie de cijfers graag in een wat langer perspectief plaatst.

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet per aandeel

Rood: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Paars: 12 maands verwachte koerswinstverhouding



Martin van de IEX Beleggersdesk schrijft dit en vat misschien wel de hele beleggingspropositie in Binck samen: geduld.

BinckBank mikt op meer bank, minder internetbroker en wil daarbij minder afhankelijk zijn van provisiebaten en een stabieler inkomstenstroom halen uit (onder andere) het rentebedrijf. Die verschuiving kost tijd, allicht meer dan beleggers wenselijk achten, maar dat proces neemt jaren in beslag.