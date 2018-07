Fondsenrondje: Stapje terug

De AEX is de week met een verlies van 0,2% begonnen. Dit is in lijn met de Europese beurzen. De DAX is koploper met een daling van slechts 0,1%.

Vandaag is een relatief rustige dag op het Damrak, met alleen kwartaalcijfers van Philips en BinckBank. Qua macro's is de agenda relatief leeg. Alleen om 16.00 uur verschijnt er een cijfer, over de verkoop van bestaande woningen in de VS.

Philips

Philips (-3,0%) is de grootste daler onder de hoofdfondsen, nadat het met licht teleurstellende cijfers is gekomen. De vergelijkbare omzet steeg in het tweede kwartaal met 4% ten opzichte van het jaar ervoor.

Daarnaast moest Philips fors afboeken op de waarde van het resterende belang in Signify. Hierdoor bleef er onderaan de streep relatief nauwelijks winst over.

Ondanks de koersdaling van vandaag, behoort het het aandeel tot de betere AEX-fondsen dit jaar. De koers staat year tot date 12,5% in de plus, tegen een stijging van de Nederlandse hoofdindex met 4,7%.

BinckBank

De grote stijger op het Damrak is BinckBank (+5,9%), nadat het bedrijf met meevallende resultaten over het tweede kwartaal is gekomen.

Gecorrigeerd voor eenmalige baten, wist BinckBank een winst per aandeel te boeken van € 0,10. Dit was iets beter dan de consensus van analisten. Beleggers kunnen dit wel waarderen en zetten het aandeel in de plus.

Marktoverzicht

De AEX daalt op een rustige beurs met 0,2%. De DAX en CAC gaan met 0,1% en 0,3% omlaag.

De futures in de VS staan dicht bij huis. Uitschieter is de Nasdaq met een min van 0,3%.

Goud daalt met 0,1%

Olie: De WTI en Brent stijgen licht met 0,2%.

De euro wordt 0,1% meer waard ten opzichte van de dollar.

De tienjaars rente van Nederland, Duitsland en Frankrijk lopen met twee basispunten op. Dat was het dan wel, want de overige vergoedingen op tienjaarsleningen komen niet in beweging vanochtend.

Damrak