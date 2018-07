Altijd weer die 'nare' wisselkoerseffecten die de resultaten en vooral de omzet drukken. Nu ook weer bij Philips. Maar de dollar is in het tweede kwartaal veel sterker t.o.v. de euro: van €0.81 tot €0.85 ongeveer. Dan verkoop je toch meer in euro's gerekend in alle landen die met de dollar vergelijkbaar zijn, uiteraard met name in de VS.



GW