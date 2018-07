De Q2's van Philips zijn min of meer in de prik. Het bedrijf had last van valuta en handhaaft de outlook.

Philips delivered 4% comparable sales growth, a strong 9% order intake growth and a solid 100 basis points improvement in operational performance in Q2 driven by our growth and productivity programs https://t.co/7Zu0XRNEOX — Philips News (@PhilipsPR) 23 juli 2018

Binck is ook door met haar Q2 en u ziet dat eerste regeltje. Minder transacties ook dan in 2017, ondanks de hectische februari maand, maar wel meer winst.



Dit is nu het nieuws, de Bank of Japan gaat staatsobligaties tegen een fixed rate kopen?! De Japanse rente staat in ieder geval vijf basispunten hoger.

BOJ offers unlimited bond buying after yields jump on reports https://t.co/IbkCVF0u7U pic.twitter.com/J26efM7n97 — Bloomberg Markets (@markets) 23 juli 2018

Verder beleven we een rustige opening. Niets springt er uit. Huishoudelijk: nu Nick weg is, doen we het ietsje anders in het IEX Beursblog. Tot 09:00 uur houd ik u hier voorbeurs van alles op de hoogte. Het liveblog wordt veel minder vol, maar hopelijk meer diepgang. Bemoei u er vooral mee wat u er van vindt.



Nieuws, advies, shorts en agenda

ASML: naar €210 van €195 - Barclays

Air France-KLM: naar €8 van €9,50 - Barclays

Air France-KLM: naar €8,01 van €7,61 - Credit Suisse

TomTom: naar €7,70 van €7,36 - Barclays

Adyen: overweight en €636 = JPMorgan

Adyen: equlweight en €570 - Morgan Stanley

Adyen: neutral en €600 - Citigroup

De agenda:

08:00 Philips Q2-cijfers

08:00 BinckBank Q2-cijfers

13:00 Halliburton Q2-cijfers

13:00 Hasbro Q2-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen juni 5,47M

18:00 Michelin Q2-cijfers

22:00 Alphabet Q2-cijfers

De komkommertijd is voelbaar. Veel is er niet. Deze dan. Nee joh, niks aan de hand:

Mnuchin says no need to worry about currency war, yuan's quiet drop ends, G-20 wraps up.



The top news from Bloomberg Economics https://t.co/j10uu5TJvy pic.twitter.com/it7sWvUmZc — Bloomberg Economics (@economics) 23 juli 2018

Kijk de AEX ook maar een dit jaar zonder ASML. Shell en Unilever. ING dan even niet...

This is what the market looks like without FANGs https://t.co/EpIdceq0RO pic.twitter.com/ThyjzrGn3w — Bloomberg Markets (@markets) 20 juli 2018

Kijk, gratis geld:

This trading strategy is a winner when European markets are dull https://t.co/np7RdhpVid pic.twitter.com/ylR76OuV9x — Bloomberg Markets (@markets) 20 juli 2018

Nog eentje dan. Beetje politiek, dat wel, maar toch:

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 juli 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.