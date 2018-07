TA: Volatiele euro/dollar zet aandelen op scherp

De dollar ging vrijdag onderuit, nadat president Trump het rentebeleid van de Federal Reserve openlijk had bekritiseerd. Hoewel in de VS een president zich niet met het beleid van de Fed mag bemoeien heeft Trump gezegd niet blij te zijn met de rentestappen.

De nerveuze reactie van de valutamarkten en in het kielzog daarvan de winstnemingen op de aandelenbeurzen geeft te denken. Ik verwacht niet dat dit escaleert, maar de aandelenmarkten staan nu wel op scherp.

Donald Trump heeft medio vorige week op de televisiezender CNBC aangegeven ontevreden te zijn over de renteverhogingen van de Fed. De Amerikaanse president zei letterlijk I’m not thrilled about the Fed’s policy of gradually raising its key interest rates. Because we go up and every time you go up, they want to raise rates again.

Sterke euro

De dollar ging hierop fors onderuit en de euro dus omhoog. Maar het technisch plaatje van de euro/dollar is door de uitspraken van de Amerikaanse president (nog) niet wezenlijk veranderd.

De euro/dollar koers laat al bijna twee maanden een consoliderend (= zijwaarts) koersverloop zien onder de weerstand 118,11 (de top van 8 juni).

De steun bevindt rond 115,55 (gevormd op 10 november 2017). De euro heeft in de afgelopen weken deze steun al vier keer getest en lijkt nu op weg naar de bovenkant van de range.

Voor de Europese beurzen heeft het zijwaartse verloop van de euro vooralsnog weinig effect. Pas bij een uitbraak boven 118,11 komt er opwaarts ruimte vrij voor de euro, met mogelijk negatieve gevolgen voor Europese aandelen.

Een sterkere euro kan een negatieve invloed hebben op de concurrentiepositie van Europese bedrijven.



Hieronder bespreek ik de dollarindex, de euro/dollar en de AEX.

AEX flirt met weerstand

De Nederlandse beurs zet de weerstand van 572,81 punten serieus onder druk.

Of het door Trump komt of niet, maar de uitbraak van de AEX afgelopen vrijdag boven de weerstand van 572,81 punten (gevormd op 23 januari) hield geen stand.

Vrijdag lag het hoogste punt van de dag op 573,01 punten, maar de index sloot er duidelijk onder. De AEX is er dus duidelijk op afgeketst.



Afgezien van de mislukte aanval op de weerstand, weet de AEX index zich verder prima te houden. Het korte termijn sentiment blijft positief.

Technisch heeft de AEX-index het neerwaartse trendje overtuigend afgebroken. Bovendien is er rond 552,40 een eerste hogere bodem gevormd (het dikke blauwe lijntje: de low van 12 juli). Het vangnet rond 540,65 punten (gevormd door de toppen van eind februari) is intact.

Om ruimte vrij te maken naar boven, dient de AEX de stevige barrière van 572,81 punten te breken. Na een uitbraak kan de index in eerste instantie naar 600-609 stijgen. Op wat langere termijn verwachten wij 690-700.

Euro/dollar flink op en neer

De euro/dollar geeft op middellange termijn weinig houvast. De euro maakt stevige uitslagen, zowel omhoog als omlaag.

Per saldo blijft de munt binnen een horizontaal koerspatroon met steun op 115,55 (gevormd op 10 november 2017) en weerstand op 118,11 (gevormd op 8 juni).

De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.



US Dollarindex op weerstand

De US Dollar Index heeft op de meerjarengrafiek de dalende trend (vanaf eind 2016) verlaten. De top van eind 2017 rond 95,15 weegt zwaar.

Pas indien de US Dollar Index boven 95,15 (gevormd op 27 oktober 2017) weet te breken klaart het beeld verder op.

Na een uitbraak boven de weerstand van 95,15 wordt 103,82 het volgende opwaartse koersdoel. De steun ligt rond 88,25 (de bodem van 16 februari).











In de US Dollar Index wordt de dollar afgezet tegen zes andere belangrijke valuta’s die allemaal een andere weging hebben. De euro weegt verreweg het zwaarst. De samenstelling van de US Dollar index:

Euro (EUR): 57.6% gewicht

Japanese yen (JPY): 13.6% gewicht

Pound sterling (GBP): 11.9% gewicht

Canadian dollar (CAD): 9.1% gewicht

Swedish krona (SEK): 4.2% gewicht

Swiss franc (CHF): 3.6% gewicht