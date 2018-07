Had mijn eerste reactie willen aanvullen. Toen een reactie op mijzelf. De vreemde IT-gangen van de IEX denk ik dan maar.



Ga ik verder en kijk ik in mijn bol.



ASMI: gaat mooie outlook geven en dat komt dus allemaal dik in orde.

Binck: voortgaand gemodder

Amerikaanse tech's: mooie cijfers, maar beneden de verwachtingen dus down en daarmee ASML ook (vraag me niet waarom).



Zo dat is dat en eigenlijk kan je nu al aan de voorbeschouwing voor overvolgende week beginnen.



Groet, Jonas